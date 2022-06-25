Как понять, что ребенок метеочувствительный: признаки повышенной реакции на перепады погоды

Примерно половина и даже большая часть детей до пяти лет могут страдать из-за капризов природы Фото: Shutterstock

Лето, наконец-то пришло! Но наступающая жара — это тоже перемена погоды, учитывая, что в начале недели в Москве было едва ли выше 15 градусов тепла. А значит, метеочувствительные дети и взрослые могут испытывать дискомфорт.

Педиатры канала «Клуб детских экспертов» рассказывают, что примерно половина и даже большая часть детей до пяти лет могут страдать из-за капризов природы. Чаще всего, конечно, это проявляется осенью, весной и зимой, реже летом. Но все же и сейчас, из-за резких перепадов давления (например, во время гроз) у детей могут случаться приступы метеочувствительности:

* малыши до двух лет становятся вялыми, капризными, раздражительными, простятся на ручки;

* дети постарше жалуются на озноб, головную боль, часто головокружения.

КТО В ЗОНЕ РИСКА

Чаще всего это недоношенные малыши, или те, у кого были осложненные роды (пришлось делать кесарево сечение в процессе родов). А также дети мам, чья беременность протекала с осложнениями (была внутриутробная гипоксия, гормональные нарушения, вирусные инфекции с возможными осложнениями и т. п.). Также в зоне риска дети с любыми хроническими заболеваниями (особенно легких), с различными нарушениями в работе сердечно-сосудистой, эндокринной систем. А также после травм головы, даже если они были неочевидны (подумаешь — это всего лишь шишка!).

Да и у здоровых детей резкая перемена погоды не проходит бесследно: может изменяться выработка гормонов, свертываемость крови, активность ферментов.

НА ЗАМЕТКУ

Врачи отмечают, что характер тоже влияет: например, меланхолики и холерики более чувствительны к погоде. И мальчики — чаще девочек.

БОЛЬШЕ ЯБЛОК И РОМАШКОВОГО ЧАЯ

Если видите, что у малыша испортилось настроение, он стал беспокойным и вялым, постарайтесь подкорректировать режим питания — меньше жирного, больше свежей зелени и свежевыжатых соков. Яблоки в любом виде (в них много витамина С и пектина) должны быть в рационе метеочувствительных малышей — пюре, запеченные яблоки, свежие, сок и т. п. Если ребенок не против, побольше картофеля в мундире (полезный калий для сердца).

Если нет аллергии давай ромашковый или мятный чай вприкуску с медом — это успокоит и наполнит энергией. Очень хорош в такие дни отвар шиповника (кладезь витамина С, необходимого для сосудов).

Этот рацион, кстати, подойдет не только детям, но и взрослым — поменьше вредностей и больше свежих овощей и фруктов помогут пережить вам перепады погоды.