«Альтернатива есть»: почему доллар и евро стали источниками рисков

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«Доллар всегда растет». Этот стереотип крепко засел в головах россиян еще с 90-х годов. Ставки по рублевым вкладам были выше, инвестиции в российские акции приносили еще больше, но многие все равно оставались консерваторами. И держали сбережения только в долларах. Ну или евро. Теперь такое поведение стало невыгодным и даже рискованным. Объясняем, почему так произошло. Рассказываем, что можно с этим сделать.

ЗА ЧТО ВВЕЛИ КОМИССИЮ

Стандартный совет всех финансистов – храните сбережения в трех валютах. В последние месяцы его вряд ли можно назвать здравым. Во-первых, курсы доллара и евро стремительно падают. Во-вторых, условия по валютным счетам постоянно ухудшаются. Вводятся отрицательные ставки и комиссии. И многие эксперты сходятся во мнении, что в будущем ограничения со стороны банков будут усиливаться.

Причина – не в жадности банкиров, а в объективных обстоятельствах. Доллар – это валюта США. Поэтому проводить операции с ним можно только через американские банки. Евро – валюта Евросоюза. Проводить операции с ним можно лишь через европейские банки. Но хранить деньги на тамошних корреспондентских счетах рискованно. Их в любой момент могут заблокировать.

Инвестировать имеющиеся доллары и евро российские банки тоже не могут. Их нужно будет покупать на зарубежных биржах. И здесь снова есть риски блокировки. Как вариант – можно хранить на счете в российском Национальном клиринговом центре (НКЦ). Но и его деятельность в будущем могут заморозить. Об этом уже предупредили в Центробанке. К примеру, санкции против Национального расчетного депозитария уже привели к заморозке части активов российских инвесторов.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Станислав Близнюк, председатель правления «Тинькофф банка»: «Нам приходится принимать непопулярные решения»

- Доллар перестал быть тихой гаванью и стремительно превращается в источник риска для вкладчика, но при этом доступных альтернатив накоплениям в валюте стало больше. В этих условиях банкам, которые оказались лишены надежных инструментов хранения или инвестирования доллара и которые при этом несут ответственность перед клиентами, важно предупреждать клиентов о рисках «недружественных» валют и помочь найти лучшие с учетом сегодняшнего дня решения. Пусть даже вызывая огонь на себя – когда приходится принимать непопулярные и быстрые решения по валютным продуктам и SWIFT–переводам ради сохранения их работы в принципе. Доллары – это инструмент, стремительно теряющий сегодня важные признаки «платежного» средства. Самое главное сейчас, что банки могут сделать для клиентов, – предоставить им альтернативы долларовым накоплениям».

ОТПРАВИТЬ ИЛИ КОНВЕРТИРОВАТЬ

Есть несколько вариантов, как вести себя в нынешних обстоятельствах. Один из них – вывести деньги за рубеж. Собственно, доллары и евро нужны не внутри России, а за ее пределами. Поэтому можно отправить их либо на собственный счет в зарубежном банке (вдруг у вас такой есть), либо на счет родственника, живущего за границей. Правда, тут тоже есть нюансы. Во-первых, совсем немногие российские банки еще могут отправлять деньги с помощью системы SWIFT. Во-вторых, западные банки стали тщательнее проверять платежи россиян и драматически снижают доступные лимиты на число переводов. Поэтому ограничения, которые вводят наши банки, тоже вызваны объективными обстоятельствами.

Однако ужесточение контроля со стороны зарубежных партнеров может побудить к дальнейшему ужесточению условий по SWIFT-переводам, а значит, надо искать альтернативные варианты. И такие есть. И в силу последних событий банки стараются расширять их ассортимент. Давайте посмотрим, что сейчас доступно в России.

ТРИ АЛЬТЕРНАТИВЫ

№ 1. Другая валюта

Собственно, зачем большинству россиян нужны были доллары и евро? В качестве защиты от возможной девальвации рубля. Некая страховка на всякий случай. Некоторые выезжали с валютой за рубеж. Но в этом не было большого смысла. Можно было расплачиваться обычной рублевой картой. Деньги автоматически менялись по внутреннему курсу банка на любую нужную валюту.

Сейчас ситуация другая. Во-первых, платить нашими картами за рубежом теперь невозможно. Исключение – около 10 стран, в основном бывших советских республик, где принимают карты «Мир». Во-вторых, раз уж хочется диверсификации и защиты от девальвации, можно вложить деньги в другую валюту. Например, китайский юань или гонконгский доллар. Их относительная стабильность гарантирована китайской экономикой. Да и связи с Китаем сейчас будут крепче. Еще один вариант — дирхам, валюта Объединенных Арабских Эмиратов. Она жестко привязана к курсу доллара. Куда движется «американец», туда и дирхам.

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№ 2. Золото

Этот металл считается «тихой гаванью» или защитным активом в кризисные времена. Мол, если начинается кризис, то распродают все активы, а вот золото, наоборот, покупают. Кроме того, котировки золота торгуются на мировой бирже в тех же американских долларах. То есть, частично привязка ваших сбережений к валюте США сохранится.

Покупать драгоценный металл можно в физическом виде (слитки и монеты). Но будьте готовы к большой комиссии. НДС на покупку физического золота хоть и отменили, но разница между покупкой и продажей в банке осталась большой – около 10%. Плюс надо подумать о надежном хранении.

Гораздо более комфортно можно купить золото на бирже. Оно будет лежать на брокерском счете. И будет обеспечено тем золотом, которое находится в хранилище банка.

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№ 3. Ценные бумаги

Хранить деньги просто в безналичной валюте большого смысла нет. Да, ее курс может расти. Но может и падать. При этом по валютным счетам банки не дают никакой доходности. Инфляция эти сбережения тоже подъедает. А сбережения должны работать и приносить пассивный доход владельцу.

Если посмотреть статистику за последние 20 лет, гораздо больше заработали те, кто держал деньги на рублевых вкладах, чем в наличных долларах, евро или в любой другой валюте. Возможно, часть валютных сбережений стоило бы перевести в рубли. Даже по нынешнему курсу. И положить их либо на банковский вклад (они еще приносят до 8% годовых), либо инвестировать в акции российских компаний, которые платят хорошие дивиденды. Вкладывать в иностранные ценные бумаги сейчас, наверное, не стоит. Есть риск их заморозки.

ЖДАТЬ ИЛИ НЕТ

Если нужна именно наличная валюта, некоторым придется немного подождать. До 9 сентября действуют валютные ограничения, которые ввел Центробанк – снимать могут те, у кого валютные счета или вклады открыты до 9 марта 2022 года, но не более 10 тыс. долларов или евро. В сентябре, вероятно, ограничения отменят и можно будет превратить свои безналичные доллары и евро в наличные. Положить под подушку или матрас — и, видимо, поставить еще один дверной замок.

Идеальных решений по распоряжению деньгами в нынешних условиях нет. Риски могут поджидать везде. Выбирайте, какой способ вам выгоднее, исходя из собственных целей и задач, или используйте сразу несколько, памятуя о диверсификации. Без нее сейчас никак.

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КСТАТИ

Доллар уже не торт

На этой неделе проходит 14-й саммит стран БРИКС. Одной из основных тем станет дедолларизация. Это процесс замещения валюты США в межнациональных расчетах. Он уже идет. Если в начале года этого столетия на доллар в глобальных золото-валютных резервах приходился 71%, то сейчас доля снизилась до 59%. То же самое в международной торговле - Если в 2015 году на доллар приходилось 44% мировых сделок, то сейчас уже меньше 39%.

Отказ от американской валюты происходит постепенно, но неумолимо. Его заменяют евро и юань. На китайскую валюту пока приходится 3,2%, но потенциал для роста огромный. Китай поставляет свои товары во все страны мира. Поэтому интерес к юаню будет неизменно расти.

Кроме того, все больше стран стараются вести торговлю в национальных валютах. Без посредников. Так, в рамках Евразийского экономического союза международные платежи в национальных валютах уже составляют 80%.