Вацлав Смил: У нас могла бы быть нормальная цивилизация, если бы человечество не изобрело транзисторы

Миллиардер и филантроп Билл Гейтс прочитал все книги Смила и говорит, что «нет другого такого автора, чьих новых книг я бы с нетерпением ждал». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Профессора канадского Университета Манитобы Вацлава Смила знают в лицо лишь студенты: Смил слывет затворником. Но книги его авторства известны во всем мире. Миллиардер и филантроп Билл Гейтс прочитал все книги Смила и говорит, что «нет другого такого автора, чьих новых книг я бы с нетерпением ждал».

Кстати, сам Смил ежегодно прочитывает от 60 до 110 книг (помимо научных трудов), название каждой заносит в список, который он ведет с 1969 года.

Живет профессор в доме с особо толстыми стенами, дабы тратить на отопление жилища меньше энергии; мясо употребляет в пищу не чаще раза в неделю; выращивает на огородике зелень; никогда не имел и не собирается приобретать мобильный телефон.

Новую книгу Смила «Как на самом деле устроен мир: Путеводитель по прошлому, настоящему и будущему» Гейтс включил в список рекомендуемых к прочтению летом 2022 года. Это один из главных бестселлеров года в США. Книга еще не переведена на русский язык, но «Комсомолка» прочла ее в оригинале и приводит некоторые интересные фрагменты.

НА СКОЛЬКО ХВАТИТ НЕФТИ И УГЛЯ

В земной коре нет недостатка в ископаемом топливе. Нет опасности скорого исчерпания запасов угля и углеводородов. При уровне добычи 2020 года запасов угля хватит на 120 лет, запасов нефти и газа — примерно на 50 лет, а дальнейшая разведка ресурсов даже позволит немалый их объем оставлять в резерв.

НАЗАД В ДЕРЕВНЮ?

Можем ли мы вернуться к чистому, органическому земледелию, полагаясь на переработанные отходы и естественную борьбу с вредителями? Можем ли мы обойтись без насосов для орошения и без комбайнов, полагаясь только на тягловый скот? Можем. Но такое земледелие потребовало бы от большинства из нас покинуть города, расселить деревни, вернуть всех животных на фермы, чтобы использовать их в качестве рабочей силы и в качестве «поставщиков» навоза.

МИР БЕЗ СМАРТФОНОВ

У нас могла бы быть развитая и достаточно богатая цивилизация, которая производит много еды, достаточные материальные блага, обеспечивает доступ к образованию и здравоохранению без каких-либо полупроводников, микрочипов и персональных компьютеров. Такая у нас и была сначала до середины 1950-х (до транзисторов), потом до начала 1970-х (до первых микропроцессоров Intel) и до начала 1980-х (массовое производство первых персональных компьютеров). И нам удавалось интегрировать экономики, привлекать необходимые инвестиции, строить необходимую инфраструктуру и соединять мир широкофюзеляжными лайнерами без каких-либо смартфонов, социальных сетей и дурацких приложений.

ПРЕИМУЩЕСТВА КИТАЯ

Если бы низкая стоимость рабочей силы была единственной причиной для строительства новых заводов за границей, Африка к югу от Сахары была бы наиболее очевидным выбором, а Индия почти всегда была бы предпочтительнее Китая. Но в течение второго десятилетия XXI века Китай в среднем ежегодно получает около $230 миллиардов прямых иностранных инвестиций, по сравнению с менее чем $50 миллиардами долларов, инвестируемых в Индию, и всего около $40 миллиардов во все страны Африки к югу от Сахары (за исключением ЮАР). Китай - это сочетание множества привлекательных факторов - прежде всего, централизованное, однопартийное правительство, которое в состоянии гарантировать политическую стабильность и приемлемые условия для инвестиций; большое, однородное и грамотное население; огромный внутренний рынок. Причем Китай уже сократил долю людей, живущих в условиях крайней нищеты, на колоссальные 94%.

ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ КАК ИНФОВИРУС

В 2020 году Google выдавал более миллиарда ответов на запросы «глобальное потепление» и «глобальное изменение климата», что на порядок выше, чем для таких еще совсем недавно популярных тем, как «глобализация» или «экономическое неравенство», и даже для таких проблем как «бедность» и «недоедание». Более того, почти с самого начала освещение СМИ глобального потепления стало изобиловать неверными фактами, сомнительными интерпретациями, мрачными прогнозами, а со временем вообще приобрело истеричный и даже откровенно апокалиптичный характер.

АРМИЯ АМЕРИКИ

США будут вынуждены платить непомерный счет Китаю — стране, в которой гениальные архитекторы глобализации сосредоточили почти все производство предметов первой необходимости. А еще Америка, ежегодно тратящая более полутриллиона долларов на свои вооруженные силы (больше, чем все ее потенциальные противники вместе взятые), оказалась не готова к пандемии COVID-19, которую предсказывали задолго до ее приход.