Спрут уполномочен укусить: сериал "Миссия "Аметист"

"Миссия Аметист" - сплав шпионского триллера и криминальной драмы. Фото: Первый канал

Чувствуя ностальгические эмоции, которые регулярно захлестывают каждого, кто застал безмятежные советские времена, отечественная сериальная индустрия лихорадочно ищет способы удовлетворить запросы населения. Что в середине 80-х заставляло людей прилипнуть к экранам?

Да много чего: например, шпионский детектив "ТАСС уполномочен заявить", в котором храбрые советские разведчики сражались с подлыми коллегами из ЦРУ. Или импортированная из Италии криминальная драма "Спрут", в которой не менее храбрый комиссар Коррадо Каттани в одиночку противостоял безжалостной сицилийской мафии. Так почему бы не соединить культовые хиты и не представить на зрительский суд новый диковинный жанр - чтоб и про шпионов, и про мафиози, ну и про любовь (куда ж без нее)? Вы скажете, что агентов КГБ, солировавших в "ТАСС уполномочен заявить", уже давно нет, да и Коррадо Каттани застрелили лет эдак 30 назад.

С другой стороны, на смену сотрудникам КГБ пришли не менее отважные сотрудники СВР (Служба Внешней Разведки), ну а гибель Коррадо Каттани никак не отразилась на благополучии мафии, которая, как известно, бессмертна. Что же касается агентов ЦРУ, то они, похоже, и через сто лет будут такими же, как и во времена СССР, - подлыми и беспринципными.

Фото: Первый канал

Сложнее другое - как склеить в один сюжет Коза ностру и разведчиков? На самом деле это довольно просто: оказывается, некоторые из наших "спящих агентов" (то есть сотрудников разведки, работающих под прикрытием в разных странах и ждущих особого случая для того, чтобы вступить в неравный бой с мировым империализмом), внедрены в том числе и в итальянскую мафию. Вот и Елена Колмогорова (Агния Дитковските) трудится засланным казачком (или, скорее, казачкой) в самом сердце преступного клана Диаманти. Речь, правда, не о сицилийской, а о континентальной мафии, но и она чертовски опасна, поэтому Елена, изображающая жену одного из членов клана и носящая имя Лаура Палацци, каждый день ходит по лезвию бритвы. Но именно ей придется спасать честь мундира, когда мерзавцы из ЦРУ задумают использовать ресурсы клана Диаманти для сложной операции, цель которой - полная дискредитация России на мировой политической арене.

Естественно, в одиночку Елене-Лауре не справиться, поэтому у нее в сериале есть напарник и возлюбленный, офицер СВР, которого играет Александр Устюгов. А кто, спросите вы, играет итальянских мафиози? Авторы сериала не пошли по примитивному современному пути и не стали нанимать земляков Челентано и Берлускони. Если в "ТАСС уполномочен заявить" "западников" с успехом изображали Вахтанг Кикабидзе, Алексей Петренко и Борис Химичев, то чем современное поколение актеров хуже? Вот и в "Миссии "Аметист"" роли аппенинских головорезов в лучших советских традициях исполняют Антон Филипенко, Алексей Розин, Сергей Михайлов, Алексей Матошин, Борис Полунин и другие артисты с "типичными" итальянскими именами и фамилиями. Правда, один настоящий итальянец в съемочную группу все же проник - образ прокурора достался уроженцу Сицилии (большой привет дону Корлеоне и адвокату Терразини!), 54-летнему Даниэле Галеа. Впрочем, Даниэле уже давно свой в российском кино - он снимался в "Методе Лавровой", "Универе" и даже учился в ГИТИСе. Наличие такого итальянца безупречность кадрового состава вряд ли нарушит.

Первый канал

"Миссия "Аметист"

С 27 июня, понедельник - четверг, 21.45