Украина получила статус кандидат в члены Евросоюза: как это было, и чем он грозит стране

Украина получила вожделенный ею статус кандидата в члены Евросоюза. Зато, чтобы предоставить ей вместе с Молдавией такой статус, проголосовали все члены Евросоюза. Фото: REUTERS

Украина получила вожделенный ею статус кандидата в члены Евросоюза. Зато, чтобы предоставить ей вместе с Молдавией такой статус, проголосовали все члены Евросоюза.

Конечно, Киеву хотелось бы сразу вступить в ЕС, но так не бывает, даже когда очень хочется. Впрочем, и это достижение на Украине сразу выдали как величайшую перемогу всех времен и народов. Смешно, но многие это восприняли не как достижение и ступень развития своей страны, а исключительно как победу на Путиным. Ну, страна такая, такое ощущение, что за восемь последних лет у них там на генетическом уровне уже впечатано "абы против Путина".

КТО СКАЗАЛ "МЯУ"

Первая тройка руководителей Украины тут же разродилась совместным и таким пафосным заявлением, как будто это именно они этот Евросоюз и организовали.

Что сказал Зеленский?

- Статус кандидата – это обязательный этап, который прошли большинство стран. Это точка невозврата. Это не просто новое название или вывеска. Это новый статус и новый имидж. Сегодня признано: Украина – не мост, не подушка между Западом и РФ, не буфер между Европой и Азией, не сфера влияния, не "серая" зона, не транзитная территория. Не пограничье между орками и эльфами. Украина – это будущий равный партнер для, минимум, 27 стран ЕС.

А еще, что "мир увидел нашу уникальную черту, чем больше в нас не верят, тем лучше у нас выходит". И что "Статус кандидата в члены – это не просто ступенька, а вершина, не новый раздел (книги – прим. авт.), а новый том. И эта книга не имеет других вариантов завершения как то, что Украина станет членом ЕС"

Президента поддержал премьер-министр Денис Шмыгаль, заверивший всех, что получение статуса кандидата – это "высокая оценка рыночных превращений, благодаря которым мы интегрировались в экономику ЕС в энергетике, цифровой сфере, таможне, транспортной сфере"

П0-своему отметился и спикер украинского парламента Руслан Стефанчук, объяснивший предоставление статуса "признанием наших достижений в становлении демократического общества", которое, как он выразился, не могут не "услышать в бункере".

Между тем, при более близком рассмотрении все выглядит не такой уж и "перемогой". То есть перемогой, вероятно, это решение ЕС для Украины является, но вот что победой – сильно сомнительно.

ПАРТИЯ РЕШИЛА: "НАДО". ЧЛЕНЫ ОТВЕТИЛИ: "ЕСТЬ"

Насчет побед в области демократии и соответствия нормам ЕС, все, что говорят в Киеве, очень сильное преувеличение. Мягко говоря. И об этом говорят не только в обиженной и обойденной в очереди в кандидаты Грузии, но и ответственные чиновники из самого Евросоюза. Украина не соответствовала по большинству критериев, но для нее сделали исключение, потому что так решили в Брюсселе и в Вашингтоне. "Агрессия России, жертвы Путина, нельзя не помочь" – это лишь одна миллионная из того количества аргументов, которыми убеждали друг друга и представителей стран-членов ЕС европейские и заокеанские функционеры, и нет ни одго высказывания от этих же лиц, что Украина выполнила все требующиеся нормативы и т.д. Президент Франции Эммануэль Макрон прямо рассказала, что "в обычное время" Украина такой статус никогда в такие сроки не получила бы и даже предложил придумать для нее "специальный формат". Его мнение поддерживали и многие другие европейские политики, поскольку сомневались, что удастся уговорить некоторых "строптивых" лидеров европейских стран.

Как бы странно ни выглядело в приложении к европейским бюрократам, но некоторую роль сыграл тут и моральный фактор.

- Украина — единственная страна в Европе, где люди погибли, где в людей стреляли, потому что они были на улицах с флагами ЕС. Теперь мы не можем сказать им: "Извините, ребята, вы размахивали не тем флагом", - признался изданию Politico высокопоставленный европейский функционер. Впрочем, тут, скорее, речь не о чувстве вины и признательности, а о желании снова "уколоть" Путина: "В Европе остро осознают жертвы, принесенные украинцами, и ясно понимают необходимость направить президенту России Владимиру Путину четкий сигнал о том, что он потерял все шансы вернуть Украину в свою предполагаемую сферу влияния".

ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ

Зеленский в качестве своей победы над окружающим миром утверждает, что впервые в истории ЕС предоставил такой статус стране, сводя все к тому, что Киев победил неверующих и оппонентов. Но предпочитает обойти стороной тот факт, что действительно впервые в истории Евросоюз предоставил статус кандидата в члены с очень большими оговорками и условиями. И Украина обязана выполнить эти пункты в ультимативном порядке.

О чем речь? Украина должна принять и внедрить:

- законодательство об отборе судей Конституционного Суда Украины на основе оценки их добродетельности и профессиональных навыков и проверку добродетельности кандидатов в члены Высшего совета юстиции и в Высшую квалификационную комиссию судей,

- усиление борьбы с коррупцией, в частности, завершить отбор и назначение нового директора НАБУ (Национальное антикоррупционное Бюро) и прокурора САП (Специальной антикоррупционной прокуратуры),

- принять комплексный стратегический план реформирования правоохранительных органов,

- в практическую реализацию ввести закон об олигархах,

- привести законодательство о СМИ в соответствие с европейскими законами,

- завершить реформу законодательной базы для национальных меньшинств согласно рекомендациям Венецианской комиссии.

Примечательно, что в отборе судей, директора НАБУ и прокурора САП решающее слово будет принадлежать привлеченным западным экспертам. А что касается законодательства о СМИ и о нацменьшинствах, то европейские законы и рекомендации Венецианской комиссии – это прямо противоположное тому, что делает Киев в этих сферах и нож по горлу Зеленскому. Впрочем, в Европах ныне за соблюдением законов в этой области особо не следят. Главное здесь другое – предоставленный статус кандидата в члены ЕС может быть отозван в любое время.

Впрочем, все это лирика. Гораздо интереснее, дает ли этот статус какие –то реальные преференции и льготы и может ли он помочь Незалежной.

Конечно, Киеву хотелось бы сразу вступить в ЕС, но так не бывает, даже когда очень хочется. Фото: REUTERS

ТОРГОВАЛИ – ВЕСЕЛИЛИСЬ…

Некоторые из экспертов сейчас утверждают, что наличие такого статуса – это размахивание в воздухе статусной пустой бумажкой с печатью. И что, дескать, никаких льгот или преференций он не дает. Не тепло, мол, и не холодно. Однако, все обстоит не совсем так. Есть тут и свои "плюсы", и "минусы".

Почему бедные страны стремятся в ЕС? Потому что там им дают много всяких вкусняшек, которые обламываются "бедным родственникам" от богатых членов. В частности, дотации, субсидии, которые исчисляются миллиардами евро. Украину явно вдохновляет пример Польши, в которую Евросоюза для вступления ввалил более 120 млрд. евро. Вот только таких примеров по пальцам перечесть. А вот примеров с обратным знаком гораздо больше. Где, например, знаменитые польские судоверфи? А ЕС распорядился их закрыть, чтобы не было конкуренции. А где знаменитая болгарская сельхозпродукция? Там же, где и польские верфи. Главный минус во всей этой истории – необходимость следования всем приказам и инструкциям из Брюсселя. А иначе вышвырнут ослушника даже из предбанника этого европейского элитного клуба.

Правда, есть и "плюшки". Которые страны-кандидаты получали, даже не став еще членами. Например, долгосрочные кредиты под льготные проценты. Правда, для Украины это не так и актуально. У страны и без того долговая нагрузка непосильная. И раз в месяц из Киева звучат требования списать или реструктурировать долги. И тут уже процент не имеет значения. Украина сейчас больше старается получать безвозмездную помощь. В иде грантов и субсидий.

ЕС предоставляет такие гранты, но кандидаты в члены обычно получают финансовую и техническую помощь для развития аграрного сектора. И тут для Киева ситуация не благоприятствующая: самые плодородные почвы она с каждым днем утрачивает все больше и больше. Что касается прямых иностранных инвестиций в экономику, то и тут дела швах – никто не будет инвестировать ни грошика в экономику не просто воюющей страны, а бесповоротно проигрывающей в этом конфликте.

Остается помощь в виде грантов на культуру и образование от ЕС и двусторонние программы сотрудничества с отдельными странами Европейского союза. Но и тут пока нет никакой ясности. Как нет и индивидуального плана ЕС по Украине, который получает от Брюсселя каждая из стран-кандидатов.

- Вопрос главный в том, что сейчас ЕС будет делать по отношению к Украине, чтобы она к нему присоединилась, - объяснил журналистам украинского ресурса" Страна" советник главы МВД Украины Виктор Андрусив. - Программа или видение этого процесса еще будет разрабатываться. Думаю, наши сырьевые отрасли будут рассматриваться как те, которые нужно развивать, а вот в перерабатывающих отраслях у нас конкурентоспособность низкая. Ясно, что они будут ограничиваться.

То есть, в лучшем случае, речь идет об окончательном превращении Украины в аграрно-сырьевой придаток Европы. Причем, не в полноценного партнера, а именно в придаток, который будет делать все не так, как выгодно смой стране, а как скомандуют из Брюсселя.

Причем, для этого вовсе не обязательно становиться членом Евросоюза.

ОБЕЩАТЬ, НЕ ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ

Но вот как раз "пожениться" с Евросоюзом Украине никто так и не пообещал, какие бы соловьиные трели не издавал сейчас Зеленский и его команда.

- Сигнал, который мы даем Украине - символический. Для Украины это будет очень-очень длинный путь, с большими реформами, которые потребуют много времени, - заявил премьер Бельгии Александер Де Кроо.

- Завтра или послезавтра мы предоставим Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Это будет начало долгого переговорного процесса с определёнными условиями… Никакой ускоренной процедуры не будет, никаких исключений, - накануне объяснил министр-делегат по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон. Аналогичные заявления прозвучали из Германии, Италии, Дании, Португалии и т.д. Причем, не от отвязных абстрактно мыслящих политологов, а от персон, обремененных конкретными государственными функциями.

- Любое дальнейшее решение должно быть основано на достижениях и приниматься по правилам, - согласилась на отступление в вопросе о вступлении Украины в ЕС глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

- Это чисто символический жест. Список официальных кандидатов в ЕС немного похож на лист ожидания шикарного лондонского клуба. Быть в нем может быть лестно, но это не гарантирует быстрого решения; и это не исключает возможности получения одного или нескольких черных шаров, если и когда ваше имя в конечном итоге всплывет, пишет авторитетное издание The Spectator.

Да и "список официальных кандидатов" возмутится, если Брюссель попробует провести Украину без очереди. Они уже возмущаются.

- Расширение ЕС стало совершенно жульническим процессом, в котором решения откладываются до бесконечности под надуманными предлогами, - после наделения Украины статусом кандидата в члены ЕС заявил премьер-министр Албании Эди Рама.

И это при том, что Албания получила этот статус из всех кандидатов, не считая Молдавии и Украины, позже всех – в 2014-м. А есть еще Сербия, наделенная громким статусом в 2012-м, Черногория - в 2010-м, Северная Македония – в 2005-м. Промолчим уже или выпьем, не чокаясь, за Турцию в ЕС, которая является кандидатом в члены этой организации еще с 1999 года.

И каждая из них прекрасно понимает, что член ЕС получает совсем другую техническую, финансовую или иного рода помощь, чем самый обласканный кандидат. Потому что статусы разные, а у члена ЕС население должно жить совсем по иным стандартам. Правда, в свете последних событий и этот постулат – не догма.

Принято считать, что обещанного ждут три года. Для Украины, даже в самом лучшем случае, этот срок надо умножать на …

- Украина вступит в ЕС не ранее 2029 года. Раньше - маловероятно из-за того огромного количества законодательства, которое нужно принять и имплементировать. Мы должны жить по европейским законам, - заявила директор правительственного офиса координации евроинтеграции Украины Наталья Форсюк. Не в 2029-м, а не ранее. Позже можно. Если, вообще, вступит, а не лишат кандидатского билета.

При этом никто не знает и не может сказать не только что произойдет с Украиной через семь-восемь лет, но и даже через 7-8 месяцев. Нет, что-то все же должно остаться, кому-то ведь надо отдавать долги Западу и тому же Евросоюзу. А то они могут рассердиться, потому как очень не любят давать деньги без возврата и терять их.