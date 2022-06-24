Гамов из Луганска - Мардану: С Пасечником мы вспоминали Давида Марковича Гоцмана

Глава ЛНР поговорил с политическим обозревателем KP.RU Александром Гамовыми Фото: Александр ГАМОВ

Сергей Мардан:

- … С нами Александр Гамов из Луганска. Поделись первыми впечатлениями.

Александр Гамов:

- Я вчера прислал первую часть моего интервью с главой ЛНР Леонидом Пасечником. А сейчас выйдет вторая часть - я в четыре часа утра встал и делал этот текст. Здесь не до сна.

В этом интервью Пасечник говорит, что украинская группировка под Лисичанском попадет в полное окружение в течение двух-трех дней. Там основная дорога асфальтовая, она уже огнем войск ЛНР и России перерезана. Есть какие-то проселочные дороги, но вряд ли они сделают погоду.

Пасечник – очень интересный человек. Я просто сравниваю его с предыдущим руководством. Такой очень спокойный патриот, знает свое дело, военный. Предыдущие все руководители ЛНР хоть и были военными, но форму не надевали, они ходили в гражданском. Я еще спросил: у вас есть здесь какой-то гражданский костюм? Когда вы переоденетесь? Пасечник сказал: я готов переодеться в любое время, но надо сначала поработать. Кстати, здесь слово «поработать» совершенно другой смысл имеет.

Мы с ним вспоминали Давида Марковича Гоцмана из телесериала «Ликвидация», который был здесь неделю назад, я имею в виду Владимира Машкова. И на него, по-моему, неизгладимое впечатление произвёл приезд актёра. Как раз «Ликвидация» шла по телевизору. И они обсуждали, он мне подробно рассказал, об этом не было в СМИ, что, к сожалению, сейчас нет у нас «нормальных фильмов». Представь, я про мир, про гражданскую одежду, а он говорит: а вот мы с Машковым обсуждали, как бы нам фильм поставить, снять про ЛНР, по эту тревожную очень жизнь, про эти надежды, про любовь, про все. Я говорю: «А как Давид Маркович на это отреагировал?» Он говорит: «Давид Маркович загорелся». Они его так и звали – Давид Маркович.

Когда в Москве находишься, почему-то думаешь, что из-за того, что здесь так все тревожно, что все отсюда уехали, эвакуировались. Когда я спросил у Леонида Ивановича, как с учебным годом быть, есть ли школы, есть ли ученики, есть ли воспитанники детских садиков, он сказал, что мы надеемся, что ребятишки к нам вернутся, что школы будут заполнены, что там зазвонят школьные звонки, ребята будут в детском садике, учиться в школе. При этом Пасечник намекал, что к осени, к сентябрю какая-то основная работа будет закончена.

Мардан:

- Это означает, что школы и сады пустые, полупустые? Общее ощущение от Луганска какое?

Гамов:

- Город не пустой. Детей видно. Их не так много, как в Москве. Но я видел беременных женщин. Жизнь продолжается.

Мне бросилось в глаза, что машины здесь очень быстро ездят. Вообще, никто не тормозит. Здесь все по-военному, такси носятся. И даже появились пробки уже. Об этом говорят с гордостью, что и пробки не только у вас там, в Москве, но и у нас.

Я спросил у Пасечника: как на освобожденных территориях? Он сказал, что уже создано порядка десяти новых местных администраций, уже работают пенсионные службы. Три местные администрации буквально в эти часы начнут функционировать. Еще останется две в районе Лисичанска, там тоже люди работают. В основном упор на местные кадры, которых не хватает. Я намекал на то, что у них появился первый вице-премьер. Будут ли еще какие-то доукомплектования? Он этого не исключил. Хотя сказал, что мы никого из наших кадров обижать не будем, мы обязательно им…

Вот у меня кепка, я ее взял в память об Иосифе Давыдовиче, который десять раз успел побывал в борющемся Донбассе. Его все здесь вспоминают как святого человека.

Мардан:

- Выплата пенсий и социальных пособий – это замечательно. Но принципиальный вопрос - для того, чтобы люди вернулись и начали там обустраивать мирную жизнь, чтобы заработала экономика - что нужно? Экономика работает тогда, когда хотя бы работают банки. Любая компания должна иметь возможность открыть где-то банковский счет. И еще один вопрос, самый важный, - вопрос границы между ЛНР и Россией. Вопрос работы таможни. Там нормально? Или там как раньше?

Гамов:

- Ты знаешь, я думаю, что, в целом, нормально. Потому что раньше (в предыдущие приезды) было еще хуже, когда огромные очереди - людей, автомобилей.

Наша журналистская делегация не пользовалась никакими привилегиями. Мы постояли полчаса, потом прошли - метров 200, пересекли границу. Все нормально.

У нас очень хорошие впечатления и от главы республики, и от народа. Очень много красивых девушек, молодежи!

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