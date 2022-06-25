"Благотворительностью может заниматься не каждый": Мисс Вселенная Оксана Федорова рассказала, почему решила создать свой фонд

Телеведущая, "Мисс Вселенная" Оксана Федорова Фото: Иван МАКЕЕВ

Гостями программы "Доброволец" на радио "Комсомольская правда" стали основатель и президент собственного благотворительного фонда Оксана Федорова и директор этого БФ Татьяна Иванова. Они рассказали о проектах организации и о том, с чего все началось.

По словам Оксаны Федоровой, первые ее шаги в благотворительности были сделаны после участия в конкурсе "Мисс Вселенная" 20 лет назад, потому что в обязанности победительницы входит благотворительная деятельность.

- Потом, когда я вернулась в Россию, посетила много больниц, детских домов, реабилитационных учреждений. Впервые я узнала, что такое хоспис. И когда ты соприкасаешься с чужой болью, это особое состояние. Благотворительностью, действительно, может заниматься не каждый. Нужно иметь в себе этот посыл, - сказала глава фонда.

За несколько лет Оксана Федорова посетила многие страны в качестве после доброй воли ЮНИСЕФ. В их числе - Лаос, Шри-Ланка и другие. Привозили вакцины местным жителям, потом делали фотовыставки.

- И как-то благотворительность отозвалась в моей душе, и я поняла, что надо структурировать эту деятельность... И в 2009 году в декабре я создала фонд, - вспоминает гостья программы.

Сейчас фонд Оксаны Федоровой занимается культурными и патриотическими проектами.

- Первое время было очень много проектов. - помогали детям с ДЦП, детям из многодетных семей. И пройдя этот путь, в период пандемии сели наконец и подумали- куда же все таки дальше идти. Потому что надо было сконцентрироваться на том, к чему у фонда самое большое желание развиваться, и то с чем фонд ассоциируется, - добавила директор БФ Татьяна Иванова.

Тогда же, в пандемию коронавируса, был придуман проект "Музыкальное путешествие". Через этот проект волонтеры хотели донести самую главную суть патриотизма - это любовь к своей родине, гордость за страну и ощущение единства.

- Второй проект, от которого мы решили не отказываться - "Мои герои большой войны". Его мы начали в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мне захотелось отметить это событие, чтобы фонд тоже внес свою лепту. И мы вместе с историком Аркадием Никоноровым, который сам, будучи ребенком, прошел службу в партизанских отрядах, нашли имена детей, принимавших участие в военных действиях.Самый молодой летчик, самый молодой партизан, и музыканты...Более 300 тысяч детей принимали участие в войне, и мы хотели обратить на это внимание, - рассказала Оксана Федорова.