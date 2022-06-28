Infinix INBOOK X2 - лёгкий и стильный ноутбук для работы и не только

Фото предоставлены пресс-службой бренда Infinix.

Всем давно ясно, что азиатских брендов не стоит бояться - они и красивые и надежные. Сегодня хотим вас познакомить с ноутбуком Infinix INBOOK X2 на базе процессоров Intel Core i3, i5 и i7. Легкий, цельнометаллический корпус имеет два варианта цвета: темно-голубой и серый.

Девайс весит 1,24 кг и в толщину всего 14,8мм, что тоньше обычных ультрабуков. Компактность достигается за счет плотной подгонка деталей и монолитной сборки. Не всякий дорогой ноутбук может похвастаться таким качеством. И добавить здесь особо нечего.

Выглядит INBOOK X2 стильно и дорого. Необычный дизайн удалось получить благодаря шлифованной вставке на крышке корпуса. Весь корпус металлический, пластиковые вставки использовали только на рамках дисплея.

Фото предоставлены пресс-службой бренда Infinix.

14-дюймовый дисплей INBOOK X2 имеет разрешение 1920×1080 пикселей и максимальную яркость 300 нит. По факту, тут 368 нит. И это много. В большинстве даже гораздо более дорогих ноутбуков установлены такие 300-нитовые матрицы, которые по факту выдают 280 нит. Если ноутбук хороший, то 320 нит – это праздник. С яркостью 368 нит яркости хватит для работы в самую яркую солнечную погоду, если решите поработать жарким летним деньком на свежем воздухе. Цветовой охват (100% sRGB), контрастность и хорошие углы обзора делают экран удобным для работы с изображением.

Фото предоставлены пресс-службой бренда Infinix.

Модель оборудована двойным светодиодом, которые по-достоинству оценят приверженцы видео конференций. Данная функция позволяет хорошо выглядеть в камере даже при очень слабом освещении.

Фото предоставлены пресс-службой бренда Infinix.

В отличие от большинства ноутбуков в тонком корпусе, INBOOK X2 оборудован всеми необходимыми портами для удобной работы: зарядка через USB-C, к которому можно подключать монитор. Такой же симметричный порт поддерживает простую передачу данных и подойдет для флешек и периферии. В остальном разнообразие интерфейсов завидное. Здесь и пара полноразмерных USB 3.0, и HDMI, и аудиоджек, и даже картридер microSD.

Фото предоставлены пресс-службой бренда Infinix.

INBOOK X2 имеет клавиатуру с подстветкой и тач пад. Глубина и упругость у кнопок на хорошем уровне, позволяющем набирать большие объёмы текста, не уставая. Идеально подойдет для студентов, чтобы комфортно набирать большие объемы материала.

Фото предоставлены пресс-службой бренда Infinix.

Что важно для любого ноутбука? Насколько он легкий и компактный, чтобы брать его с собой (мы уже поняли, что Infinix INBOOK X2 тоньше среднестатистического ультрабука). Также важна автономность, т.е. сколько времени он сможет проработать без подзарядки. INBOOK X2 имеет аккумулятор на 50 Вт-ч и обеспечивает 11 часов веб-серфинга или 9 часов стандартной работы. Но это на минимальных настройках. В обычном режиме вам легко хватит его заряда на 6 - 8 часов. В целом отличный показатель, учитывая, повышенную яркость экрана.

Фото предоставлены пресс-службой бренда Infinix.

Infinix INBOOK X2 получился удачным и может претендовать на звание ноутбука на каждый день — для работы, учебы или семейного компьютера. С одной стороны, InBook X2 достаточно компактный и автономный, а с другой, у него хорошее железо и полный набор интерфейсов для домашнего использования. И еще он красивый!

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