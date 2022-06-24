Юрий Дегтярев, глава Минприроды ЛНР: На защиту луганщины от неонацистов отправились даже те, кто должен беречь леса и реки

Прежде чем отправиться из Луганска в Москву, политический обозреватель KP.RU Александр Гамов решил побывать в «самом мирном« ведомстве республики Фото: Личный архив

По крайней мере, так мне охарактеризовал Министерство природных ресурсов и экологической безопасности Луганской народной республики мой друг Илья.

А правда - очень уж хотелось после боевых сводок, которые, похоже, напоминали мои заметки этих дней, предложить читателю что-то менее тревожное и более оптимистичное,

Но… Окна местного Минприроды на первом этаже были заложены мешками с песком.

- У нас же базируется и штаб нашей территориальной обороны, - пояснил министр Юрий Дегтярев.

И подвёл нас к печальному стенду с надписью: «Искренне скорбим о погибших наших коллегах, освобождавших республику от нацистских захватчиков».

Внизу - портреты двух парней..

- Молодцы, добровольцами ушли на фронт, - по-мужски жестко проговорил министр. - Весь природнадзор, все инспектора…. Двое – наш компьютерщик Сергей Заика и главный специалист по животному миру Женя Петренко погибли в бою. Похоронили мы их перед Днем Победы, 5 мая.

Фото: Личный архив

- Выходит, - говорю, - конфликт коснулся не только лесов, природы, но и ваших сотрудников.

- Да, это, к великому сожалению, так, - кивает Дегтярев. - А вот кому от этого бывает больнее?

Он немного помолчал и продолжил:

- Если философски разговаривать, читаешь высказывания в газетах журналистов. Часто есть хорошие фразы. У меня отложилось в голове, где-то прочитал, от войны, в первую очередь, страдает природа. Человек может пожаловаться…

- А человек – это тоже природа, в принципе.

- Тоже представитель животного мира. Человек может уехать, может пожаловаться, может защититься. А природа все это молча воспринимает.

Дегтярев снова сделал паузу, будто заново осмысливая то, что сам же и произнес. И потом снова продолжил..

- Вот когда начались обстрелы в 2014 году, я был свидетелем, как реагируют животные. Фазаны, кабаны, зайцы дружным строем побежали в разные стороны после разрыва от первого же «Града». Это даже страшновато выглядело. Они это все понимают и чувствуют. Поэтому стараемся сохранять, стараемся со всем этим бороться, выстроить рациональное пользование по каждому ресурсы.

- А много лесов погибло, рек?

- Это очень серьезная проблема. Если первоначально на нашей территории было 93 тысячи гектаров лесов, то после освобождения захваченных у нас площадей добавляется ещё 200 с лишним тысяч. И общая цифра становится 326 тысяч. Но в два самых крупных лесхоза еще доступа нет. Идут боевые действия. Это Кременской и Северодонецкий.

Но, по тем мы уже успели посмотреть и намечаем для себя первичную простейшую инвентаризацию, более 50 тысяч гектаров - горельников, которые потребуют расчистки, уборки и восстановления. Каждый шестой гектар сгорел. Для нас это катастрофа,

- А средства? Сколько потребуется лет и денег, чтобы залечить эти раны у природы? Чтобы зайцы пришли, косули.

- В самые лучшие годы мирного времени здесь выращивали 5 тысяч гектаров лесов. За год на всей территории. Заново сажали. Надо сначала убрать то, что сгорело, потом подготовить почву, вырастить посадочный материал. Чтобы выйти на 5 тысяч в год, это было мирное время, полное обеспечение, нам надо 50 тысяч их, поэтому меньше десятка лет это не будет.

Здесь и вопрос кадровый.

Когда мы с моим другом Ильей уезжали из Минприроды, Дегтярев провожая, подвёл нас во дворе к ёлке, высотой - чуть больше человеческого роста.

- Вот, я сам здесь эту ель посадил, теперь рухаживаю за ней, - проговорит Дегтярев. - Мы здесь, у себя на Луганщине, мечтаем не только о мире, чтобы люди у гнас не гибли, но и - о программе восстановления лесов Донбасса. Если Российская Федерация нас поддержит, поможет ее просчитать, сделать, наметить это все, чтобы опять поднялись леса.

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