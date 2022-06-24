Комиссия выполнима: за переводы из «Сбера» в другие банки придется заплатить

За переводы из «Сбера» в другие банки придется заплатить комиссию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Комиссия будет действовать с 1 июля за переводы, которые совершают клиенты со своих счетов в «СберБанке» на счета в других банках через их сайты и приложения, то есть «стягивают» деньги со сбербанковских счетов (не подумайте плохого, «стягивание» - это термин, а не ругательство). Об этих изменениях «Сбер» сообщил клиентам на своем сайте.

Размер комиссии составит 1,25% от суммы перевода, но не менее 30 и не более 150 рублей. Впрочем, велосипед «СберБанк» не изобрел, подобная комиссия существовала и раньше, правда, не для всех банков, и она могла варьироваться. Скажем, для «Альфа-банка» ее размер был 1,95%, но не менее 30 рублей, для «Газпромбанка» 2%, но также не менее 30 рублей, а для «МТС Банка» 1%, но не менее 50 рублей. Теперь всех причесали под одну гребенку.

Получается, что с 1 июля максимальная комиссия в 150 рублей будет взиматься с любой выводимой со счета «Сбербанка» суммы от 12000 рублей и выше через приложение стороннего банка. Для счетов в долларах, евро и другой валюте сумму будут пересчитывать в рублях по текущему курсу, минимальная комиссия там составит $1 или €1, максимальная — $3 или €3.

«Вы по-прежнему можете отправлять клиентам «СберБанка» до 50 000 рублей в месяц без комиссии в «СберБанк Онлайн», - подчеркивают в организации (подробнее о комиссиях за переводы см. ниже).

Свое решение ввести новую комиссию представители «Сбера» объясняют практикой других банков, многие из которых давно взимают процент за подобные операции.

Сейчас в «Сбербанке» действует довольно сложная система тарифов и лимитов при переводе средств со счета на счет, которая зависит от способа перевода, суммы и т.п.

Так, переводы между своими счетами или картами в «СберБанке» проводятся бесплатно.

Перевод с карты или счёта на карту или счёт другого клиента «СберБанка» через «СберБанк Онлайн» или СМС-Банк «Сбера» осуществляются без комиссии, если не превышен ежемесячный лимит в 50000 рублей. Причем, сейчас уже не важно, переводите вы деньги на счет или карту внутри своего региона или отправляете их на карту «Сбера», выданную в другом регионе страны.

Переводы свыше 50 000 рублей в месяц внутри «Сбербанка» облагаются комиссией в размере 1% от суммы перевода (но не более 3000 рублей). А вот для операций с кредитными картами действуют иные правила – переводы на них бесплатны всегда, а за переводы с них на другие счета и карты придется заплатить 3% от суммы и не менее 390 рублей.

Все перевод с карты или счёта на карту или счёт «СберБанка» в банкоматах и офисах облагаются комиссией – 1% или 1,5% от суммы соответственно (так что переводить деньги до 50000 гораздо выгоднее онлайн).

А если вы хотите перевести деньги со своей карты или счета «СберБанка» через сбербанковское приложение или сайт на карты и счета других банков приготовьтесь раскошелиться на 1% или 1,5% от суммы (за перевод по номеру карты процент выше, чем за перевод по номеру телефона).

Наконец, если перевод осуществляется через Систему быстрых платежей (СБП) в другой банк по номеру телефона, то в мобильном приложении «СберБанк Онлайн» это можно сделать бесплатно (лимит - до 100000 в месяц), а за перевод свыше 100000 рублей заплатить комиссию до 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 рублей. Более подробную информацию о комиссиях и лимитах на денежные переводы можно прочесть на сайте банка.