Катастрофы нет, но напрячься придется: представители энергетических компаний обсудили перспективы развития отрасли

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Западные «партнеры» бьют по больному… Не успели вступить в силу санкции, как из России ушли сервисные компании, которые занимались разработкой нефтяных и газовых месторождений для наших предприятий. Перекрыли поставки и программного обеспечения. Как эти меры отразились на российской нефтегазовойотрасли? Об этом стало известно на сессии «Нефтегаз: цифровое окно возможностей в шторм», которая прошла на Петербургском международном экономическом форуме

Рынок на десятки миллиардов

«Если вы посмотрите на весь рынок нефтесервисных услуг, если взять нефтесервис именно в добыче - то это где-то 1,5 трлн рублей прямых трат. Из которых половина, наверное - это будут достаточно простые услуги: «железо», стройка, и прочее, а остальные 700-750 млрд - это высокотехнологичное услуги, из которых затраты на расчеты и программное обеспечение будут составлять 150-200 млрд рублей», - сообщил первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.

Эксперт отметил, что в нефтепереработке объем услуг иностранцев меньше, но он тоже внушительный - исчисляется десятками миллиардов рублей. К этомуможно прибавить дополнительные сервисы, которые не связаны непосредственно с добычей и переработкой нефти: это транспортное обеспечение, грузоперевозки, логистика.

«Мы говорим о рынке потенциально в несколько сотен миллиардов рублей. Это один из крупнейших рынков в стране по IT», - отметил заместитель министра. Вместе с тем Павел Сорокин признал, что на отечественные разработки сейчас приходится всего около 5% этого рынка. Кроме того, по его словам, переход нефтяных компаний на отечественное программное обеспечение не может быть одномоментным, процесс займет длительное время. По мнению управленца, на начальном этапе российское ПО может занимать 20-25%.

«Восемь лет над этим работаем»

Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максим Паршин считает, что область энергетики была готова к введению санкций и необходимости переходить на отечественные цифровые системы.

«Ситуация действительно непростая, такой уход или декларация об уходе с рынка ведущих глобальных вендоров ставит переднефтегазом новые вызовы. Но, по моей оценке, никакой катастрофы нет и не предвидится, потому что готовность, в части софта особенно, есть», — пояснил замминистра.

Эксперты говорят, что в данный момент остро стоит необходимость интеграции всех смежных компаний в общую систему. Требуется кооперация. Поскольку ни одна корпорация не способна полностью закрыть свои потребности в программном обеспечении.

«Мы столкнулись с определенной частью текущего санкционного давления еще с 2014 года. По сложным направлениям, касающимся КИП, АСУ ТП (автоматизация процессов производств — «КП») мы восемь лет занимались формированием каталога российских изделий. В текущем году эту работу заканчиваем. У нас будет 100% аналогов, которые практически выбраны и протестированы в нашем омском технопарке. Результатами этой работы с частью коллег по цеху начинаем делиться», — сообщил директор по цифровой трансформации компании «Газпром нефть» Андрей Белевцев.

Заместитель гендиректора«Интер РАО», председатель правления Ассоциации «Цифровая энергетика» Тамара Меребашвили сообщила, что кооперация осложнена спецификой разных отраслей, а также желанием сохранить свою безопасность и конкурентоспособность. Она отметила, что компании не готовы делиться своими эксклюзивными разработками.

На базе Югры?

«Все, о чем здесь говорилось, — это сложные проекты, которые требуют других подходов, не тех, которые в обычной жизни применяются. В нашей организации был создан координационный центр, который изначально, до всех событий, был заточен под решение подобных задач, — сообщил первый заместитель руководителя Аналитического центра при правительстве России Дмитрий Годунов. - Делать проекты, когда нужно помочь собрать вместе людей, которые обычно не сотрудничают, причем это касается как государственных ведомств, с которыми обычно сложнее всего, так и бизнеса».

В свою очередь глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова– Югра объявила, что регион может выступить площадкой для строительства центра по созданию программного обеспечения для нефтяных компаний. При создании подобного центра программное обеспечение будет разрабатываться с сохранением конкурентной среды и индивидуальности заказа. Кроме того, будет происходить обучение кадров для работы в новых информационных средах, что на сегодняшний день очень востребовано.

Сейчас в Югре по подобной схеме создается инжиниринговый центр по исследованию керна на всем его цикле, при этом регион предоставляет данные и оборудование, регулирует деятельность налогами и выдает продукт, который интересен предприятиям, локально защищая все вопросы, связанные с безопасностью и конкурентностью.