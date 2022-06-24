Уполномоченным по правам русских стал депутат Бундестага Евгений Шмидт. Фото: кадр видео.

В Германии появился уполномоченный по правам русских. Он займется защитой русскоязычных соотечественников, подвергающихся притеснениям и дискриминации. К нему можно будет обратиться за поддержкой и юридической помощью в случае нарушения прав русских, проявления русофобии и любых других нападок по национальному признаку.

Миссию омбудсмена взял на себя депутат Бундестага Евгений Шмидт. Его кандидатуру 21 июня поддержали члены партии «Альтернатива для Германии» (Alternative für Deutschland, AfD). Евгений давно известен как принципиальный политик, отстаивающий права русских немцев и русскоговорящих жителей страны.

- В современном обществе недопустим экспорт русофобии и разжигание ненависти по национальному признаку или культурной принадлежности, - подчеркнул Шмидт в видео, опубликованном в соцсетях, - Спасибо фракции АдГ за доверие.

Новый омбудсмен также объявил о создании специальной некоммерческой организации, которая займется защитой русских. Полное название НКО, зарегистрированного 23 июня, - Ассоциация по предотвращению дискриминации и изоляции русских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (Vereiniigung Abwehr der Diskriminierung und Ausgrenzung Russlanddeutschen und russischesprachige Mitbürger in Deutschland). В Ассоциацию вошли коллеги Шмидта по партии и другие единомышленники. Они записали видеообращение, в котором рассказал о своих целях и задачах.

«Война на Украине привела в Германии к враждебности в отношении русских немцев и русскоязычных сограждан... Общество захлестнула волна дискриминации в отношении этой группы населения. Издевательства, домогательства, угрозы, нападения или физическое насилие – всё это наказуемо в нашей стране. Наша общественная организация будет бороться с русофобией всеми доступными средствами. Каждый, кто пострадал от таких преступлений, сможет получить консультацию и поддержку. Мы будем активно действовать против всех, будь то обыкновенный гражданин или чиновник, представитель власти или политик, если они нарушат сплоченность в нашем обществе», - говорится в обращении.

За последние десятилетия из стран бывшего СССР в Германию эмигрировали около 6 миллионов человек. Примерно 2,4 миллиона человек прибыли в качестве переселенцев и поздних переселенцев. По словам учредителей НКО, с конца февраля многие русскоязычные жители Германии сталкиваются с проявлением ненависти, физической расправой или психологическим давлением.

- С началом конфликта на Украине русскоязычные сограждане стали жертвами издевательств, домогательств, угроз, нападений или физического насилия. Германия - правовое государство, мы не допустим, чтобы эта дискриминация стала нормой в нашей стране, - подчеркнул председатель нового НКО, бывший депутат Бундестага Ульрих Ойме.

Евгений и его единомышленники создали НКО, которое займется борьбой с дискриминацией русскоязычного населения. Фото: кадр видео.

Депутат Гуннар Линдеманн рассказал о ситуации в своем округе Марцан Норд, от которого он был избран в ландтаг Берлина.

- В округе проживает около 10 тысяч русских немцев и русских. С начала кризиса на Украине произошли многочисленные нападения, покушения на этих людей в моем избирательном округе. Прокалывали колеса автомобилей службы по уходу за больными, было посягательство на школу Ломоносова, где обучают детей, - сообщил Гуннар. - Я рад, что принял участие в создании этого общества, это важно для защиты прав меньшинств и защиты этих людей от агрессии и нападений.

Депутат парламента Гамбурга Ольга Петерсен признается, что с нетерпением ждет начала своей работы в Ассоциации по борьбе с дискриминацией русскоязычных жителей.

- Я считаю, что в последнее время нападки на русскоязычных сограждан были очень резкими. Вилли Бранд однажды сказал: «Тот, кто позволяет долго совершаться одной несправедливости, прокладывает путь следующей». Мы не можем этого допустить и будем выступать в качестве защиты для людей, которые подвергаются дискриминации или нападкам просто из-за их принадлежности к русским, будь то по языку или месту рождения.

Член Бундестага, ПАСЕ и президиума фракции «Альтернатива для Германии» Харальд Вейль выступает за создание в Совете Европы специальной группы, которая станет последней инстанцией в борьбе против всех видов дискриминации.

- Совет Европы является последней и, возможно, самой важной инстанцией для защиты дискриминируемых русскоязычных немцев, - считает Вейль.