Проводим с любовью: родные сообщили, где проститься с Юрием Шатуновым и Пьером Нарциссом

Юрия Шатунова похоронят в Москве. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В выходные 25 и 26 июня в Москве простятся с Юрием Шатуновым и Пьером Нарциссом. Легенда 90-х и выпускник «Фабрики звезд» ушли из жизни на этой неделе.

Прощание с певцом Пьером Нарциссом начнется в субботу 25 июня в 11.30 по адресу улица Маршала Тимошенко, дом 25. Это – ритуальный зал морга ЦКБ. Всю организацию прощальных мероприятий взяла на себя экс-жена Пьера Нарцисса и его самый близкий друг Валерия Калачева. Лера и Пьер воспитали вместе свою единственную дочь 16-летнюю Каролину-Кристель. Калачева обратилась к поклонникам и друзьям Пьера Нарцисса: «Дорогие друзья, проводим с теплом и любовью нашего уникального, единственного, неповторимого, харизматичного, талантливого мальчика. Молим Господа о принятии его в свои добрые отцовские объятия. Мысленно мы с ним». На прощание собираются друзья Пьера музыканты – солистки группы «Тутси» Ирина Ортман и Леся Ярославцева, Александр Бердников и другие музыканты. Экс-супруга артиста собирала деньги на банковскую карту дочери, чтобы отправить тело мужа на родину в Камерун (оплата только этой процедуры составила более 700 тысяч рублей) и организовать достойное прощание. Лера все успела и завтра будет с дочерью на прощании. Похоронят Пьера Нарцисса на родине в Камеруне в семейном склепе рядом с отцом и другими родственниками.

Пьера Нарцисса похоронят на родине, в Камеруне. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певца Юрия Шатунова кремируют, урну захоронят 28 июня в Москве на Троекуровском кладбище. Прощание с легендарным певцом пройдет 26 июня с 10 до 15 часов в Прощальном зале Троекуровского кладбища по адресу улица Рябиновая, 24. На публичном прощании родных артиста не будет, они простятся с близким человеком без посторонних глаз.

Вторые сутки друзья Юрия Шатунова скорбят о его ранней смерти. Телеведущая Лера Кудрявцева плачет: «Юра – это эпоха, нравится вам или нет. Под песни «Ласкового мая» мое поколение выросло. И я выросла. Мы познакомились в моем родном маленьком городе Усть-Каменогорске. Мне было 18 лет, Юре 15. Смешной, добрый, простой пацан. Песни «Ласкового мая» взорвали всю страну. Незатейливый мотив, добрые тексты - что еще надо девчонкам? Помню как в нашем дворе были у всех открыты окна и оттуда громко звучали «Белые розы», «Розовый вечер». Мы влюблялись под эти песни, жили, страдали, радовались. Это мое детство, моя юность, мои самые светлые воспоминания. Мы с Юрой последнее время постоянно были на связи. Часами могли болтать по телефону. Он судился, и я судилась. Было что обсудить, да и о жизни много говорили, о семьях, о музыке. Господи, Юрка… Скромный, добрый, справедливый, родной для миллионов. Ты всегда в моей памяти. Мое детство, моя юность, мой дружочек».

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