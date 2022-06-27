Подача навылет: в парке «Покровское-Стрешнево» обустраивают площадку для пляжного волейбола

Новая игровая зона с площадками для пляжного волейбола появится в парке «Покровское-Стрешнево». Фото: Евгения ГУСЕВА

Новая игровая зона с площадками для пляжного волейбола появится в парке «Покровское-Стрешнево». Этот вид спорта пользуется популярностью у горожан, но бесплатные площадки для «пляжки» в Москве можно пересчитать по пальцам. Эксперты считают, что современный спортивный объект вызовет большой интерес у посетителей парка независимо от их уровня подготовки.

Все на пляж!

Новая волейбольная площадка появится в «Покровском-Стрешневе» на берегу 4-го Иваньковского пруда. Зона для «пляжки» будет на месте старых баскетбольной и волейбольной площадок.

— Территория около Иваньковских прудов — наиболее посещаемая часть парка, и в соответствии с принятой концепцией станет досугово-рекреационным парком, — сообщил заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников. — Согласно предпроектным исследованиям, существующая баскетбольная площадка не пользовалась популярностью, а волейбольная находилась в неудовлетворительном состоянии, а также не соответствовала нормативным размерам. Поэтому было решено организовать здесь одну зону для игры в пляжный волейбол с четырьмя полями.

Сейчас в парке подготовили основание будущей спортивной площадки, обустроили дренажную систему и закладные под монтаж стоек для сетки. Рабочие также проводят мероприятия для последующей установки 3D-ограждения и фонарей. В ближайшее время приступят к засыпке первого, а затем второго слоя финишного песчаного покрытия. В результате волейбольная площадка будет соответствовать спортивным нормативам.

— Такое покрытие экологично, безопасно и гипоаллергенно, — подчеркивает Сергей Мельников. — А главное, это природный и натуральный материал.

Эксперты с энтузиазмом отреагировали на новость об открытии в «Покровском-Стрешневе» зоны для пляжного волейбола.

— Идея очень хорошая, — говорит кандидат в мастера спорта, тренер по пляжному волейболу сообщества волейбола RusVolley Александра Химцова. — Многие люди сейчас играют, и бесплатная площадка будет очень актуальна. Сразу четыре игровых поля позволят даже проводить турниры. Думаю, сюда будут заходить играть не только спортсмены, но и простые москвичи.

Основатель школы пляжного волейбола VolleyFamily Дмитрий Горягин уверен, что площадки для этого вида спорта нужно обязательно обустраивать в парках Москвы.

— Волейбол более популярный и доступный, чем тот же баскетбол, — говорит Горягин. — Для него нужно меньше инфраструктуры. Достаточно насыпать песок, поставить волейбольные столбы, натянуть сетку… А пляжная составляющая делает этот вид спорта еще и популярным.

Чем больше, тем лучше

В Москве непросто найти площадку для пляжного волейбола, особенно бесплатную. С частными полями тоже есть проблема — их раскупают на весь сезон вперед. По словам Дмитрия Горягина, в этой сфере спрос явно превышает предложение, поэтому обустраивать волейбольные площадки нужно по принципу «чем больше, тем лучше».

— Коммерческие корты в городе нарасхват, так что хорошо оборудованные бесплатные поля желающие поиграть в волейбол сразу займут, — подтверждает Александра Химцова. — Например, в Царицынском парке всего одна площадка для пляжного и несколько земляных площадок для классического волейбола, и люди туда едут — каждый день вечером и все выходные к ним выстраивается очередь.

Такой ажиотаж понятен: по словам Дмитрия Горягина, пляжный волейбол — относительно безопасный вид спорта, в котором мало травм и много пользы для здоровья. «Пляжка» отлично тренирует координацию, укрепляет сердечно-сосудистую систему, развивает концентрацию, скорость реакции и даже благотворно влияет на зрение.

— В пляжном волейболе особенно хороши кардионагрузки: игровая поверхность песчаная, ноги утопают в песке, поэтому перемещаться по площадке труднее, — добавляет эксперт.

Основные работы по устройству площадки для пляжного волейбола планируют завершить в третьем квартале. Учитывая, что начало осени в Москве обычно теплое, кусочек пляжа в черте города будет пользоваться спросом даже после того, как календарное лето закончится.

— Особое удовольствие спортсменам доставит близость воды, — подытожил Сергей Мельников. — Играя на такой площадке, можно представить, что ты находишься на берегу моря, а теплый песок под ногами добавит южного колорита.