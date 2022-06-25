Врачи назвали пять главных анализов для мужчин, чтобы снизить риск преждевременной смерти

Самое эффективное средство для сохранения здоровья - своевременная диагностика. Фото: Shutterstock

В предпоследнюю неделю июня скончались два известных музыканта молодого по нынешним меркам возраста. 45-летний певец Пьер Нарцисс, страдавший от подагры, умер во время операции на почках. 48-летнего солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова не смогли спасти после обширного инфаркта.

Продолжительность жизни мужчин в России в среднем на 10 лет короче, чем у женщин. Причины этого - как чисто физиологические, связанные с особенностями организма, так и социальные, рассказал в недавнем интервью KP.RU известный врач-уролог, академик РАН, руководитель Университетской клиники МГУ имени М.В.Ломоносова Армаис Камалов. Повышенную уязвимость мужчин подтвердила, в том числе, пандемия ковида, отметил профессор. «Более 60% больных были мужского пола. И они чаще попадали в отделение реанимации», - напомнил Камалов.

Немалый вклад в подрыв здоровья вносит недостаточное внимательное отношение к нему, характерное для многих молодых людей и глав семейств, говорит академик. Жены и матери не устают жаловаться, что их мужчин к врачу не загонишь. Не только простуды, но и куда более серьезные болезни они переносят на ногах, с обследованиями тянут до последнего.

При этом медики всего мира уже давно настаивают: самое эффективное средство для сохранения здоровья и продления жизни - профилактика болезней. А также - их ранняя диагностика. Даже при самых пугающих заболеваниях, таких как рак, высоки шансы на успешное лечение в случае раннего обнаружения, подчеркивают ведущие врачи-онкологи.

Чтобы не «мучить» вечно занятых представителей мужского пола навороченными программами и списками обследований, эксперты телеканала «Доктор» составили перечень из пяти наиболее важных анализов. Их рекомендуется делать каждому мужчине, начиная с 40-ка лет.

1. Липидограмма (развернутый анализ на разные виды холестерина) или, как минимум, определение уровня общего холестерина в крови.

- Повышенный уровень «плохого» холестерина вносит мощный вклад в развитие инфарктов и инсультов, - рассказал KP.RU врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин. - В липидограмме указываются и уровень липопротеинов низкои плотности (ЛНП, или тот самый «плохой» холестерин), и уровень липопротеинов высокои плотности (ЛВП, или «хороший» холестерин).

НА ЗАМЕТКУ

- Для абсолютно здоровых людеи норма ЛНП - до 3,3 ммоль/л.

- Если у пациента есть воспаление эндотелия, то есть внутренней выстилки кровеносных сосудов (это определяет врач; как правило, такое воспаление есть у курильщиков, лиц с диабетом, лишним весом и др.), то оптимальныи показатель ЛНП 1,5 — 1,8 ммоль/л.

- При высоком риске опасного исхода - когда есть бляшки в артериях - ЛНП должен быть ниже 1,4 ммоль/л.

- Оптимальныи показатель липопротеинов высокои плотности («хорошего холестерина») > 1,1 ммоль/л

! Такие нормы предусмотрены в последних, обновленных гайдлайнах, то есть рекомендациях по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний в клинической практике (2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice). https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehab484/6358713

2. Гормональный скрининг.

Такое исследование назначает врач-эндокринолог или уролог-андролог. В первую очередь рекомендуется проверка уровня тестостерона. Он отвечает не только за потенцию, но и за поддержание мышечной массы, за плотность, прочность костей, а также снижение рисков сердечно-сосудистых заболеваний.

- Начиная с 26 — 30 лет уровень тестостерона снижается с каждым годом в среднем на 1%. И этого вполне хватает, чтобы мужчина поддерживал репродуктивную функцию до конца жизни, - пояснила KP.RU врач-генетик, эндокринолог Лариса Бавыкина. - Оптимальный показатель общего тестостерона — более 14 наномолль/л; менее 14 — чуть хуже, но не критично; менее 12 — не очень благоприятный, а меньше 8 наномолль/л — плохой показатель.

3. Биохимический анализ крови.

Это исследование отражает работу внутренних органов: печени, почек, сердца, поджелудочной железы. По тем или иным отклонениям врачи могут предположить, в каких органах и системах есть неполадки. И при необходимости назначить дополнительные анализы либо инструментальные исследования (УЗИ, рентген и т. д.).

4. Тест на простатический специфический антиген (ПСА).

Это онкомаркер рака предстательной железы. «В России рак простаты находится на втором месте по распространенности среди онкологических заболеваний у мужчин, уступая только раку легких. А в мире рак предстательной железы уже вышел на первое место», - рассказал «КП» академик РАН Армаис Камалов.

! Врач советует всем мужчинам, начиная с 50 лет, в обязательном порядке регулярно проходить осмотры уролога. Периодичность подскажет доктор после первичного осмотра - в зависимости от состояния.

Что касается анализа на ПСА, то повышение уровня этого антигена встречается не только при раке, но и при ряде других заболеваний, поясняют онкологи. Так что сами по себе результаты анализа не являются безусловным доказательством развития опухоли. Но служат поводом для дополнительного обследования.

5. Тест на рак кишечника.

Этот вид опухолей также в последнее время выходит в число лидирующих у мужчин (у женщин тоже). Лечение на ранних стадиях обычно очень успешно. На поздних стадиях - проблематичнее.

Сегодня есть эффективные и совершенно безболезненные тесты, которые применяются для скрининга, то есть выявления признаков колоректального рака. Это исследование кала на скрытую кровь. Оно проводится, в том числе, в рамках бесплатной диспансеризации по полису ОМС (обязательного медстрахования).

В ТЕМУ

Как часто проверяться

- Проверять уровень холестерина рекомендуется ежегодно, начиная с 40-ка лет. В более молодом возрасте достаточно анализа раз в три года (кроме случаев, когда уже обнаружено заболевание и врач назначает исследования чаще). Проверка общего холестерина входит в бесплатную диспансеризацию.

- Гормональные анализы назначаются врачом по медпоказаниям, сроки определяются индивидуально - в зависимости от возраста, состояния здоровья.

- Биохимический анализ крови желательно делать не реже раза в год после 40-ка, до этого - раз в три года.

- Тест на ПСА входит в бесплатную диспансеризацию и проводится мужчинам в возрасте 45, 50, 55, 60 лет и в 64 года. При необходимости - по медпоказаниям - лечащий врач может назначить анализ в другие сроки.

- Исследование кала на скрытую кровь проводится в рамках бесплатной диспансеризации один раз в два года в возрасте 40-64 лет; один раз в год в возрасте 65-75 лет.

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