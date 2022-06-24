Дочь похвасталась светящейся от счастья Пугачевой в коротеньких шортах

Алла Пугачева Фото: Борис КУДРЯВОВ

Максим Галкин разместил новое фото Аллы Пугачевой. На этот раз она предстала в белоснежных микрошортиках.

Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой сфотографировала знаменитую маму. Лиза Галкина запечатлела светящуюся от счастья Примадонну в белых шортах, футболке и рубашке . "Алла глазами Лизы", - кратко подписал снимок шоумен.

Максим Галкин разместил новое фото Аллы Пугачевой. Фото: СОЦСЕТИ

Алла Борисовна улыбается. Вероятно, она что-то показывала младшей дочке. А та взяла и сфотографировала.

Израильский климат судя по всему благостно влияет на певицу. Она заметно помолодела и похудела. Выглядит роскошно.

Ранее Максим уже выставлял жену с бесподобным декольте. Тогда фото произвело фурор.

Поклонники написали много теплых комментариев в адрес звезды. К слову, отсутствие в Израиле любопытных обывателей позволяет звездной семье чувствовать себя свободнее. Очевидцы отмечают: счастливые Пугачева и Галкин много гуляют с детьми, посещают общественный пляж