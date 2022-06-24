Путин: кризис не вчера начался и не из-за спецоперации. Это многолетняя политика «большой семерки»

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Речь российского лидера заняла около 10 минут. Мы выслушали ее и оставили для вас главное:

- Ради доминирования некоторые страны стремятся подменить действующую глобальную архитектуру, опирающуюся на центральную роль ООН, неким порядком, основанным на правилах. Каких правилах? Кто эти правила придумал? Непонятно!

- Попытки сдержать развитие тех, кто неготов жить по придуманным правилам, нелегитимные санкции, помноженные на последствия пандемии, – всё это обострило кризис в мировой экономике.

- Резкое усиление инфляции не вчера произошло - это не итог последних месяцев и уж тем более не следствие специальной военной операции, которую Россия проводит по защите Донбасса. Это результат многолетней безответственной макроэкономической политики стран «большой семёрки», бесконтрольной эмиссии и накапливания необеспеченных долгов. Напечатали денег, раздали в своих странах – в богатых странах – и, как пылесосом, с мирового рынка начали сгребать все продовольственные товары. Те же Соединённые Штаты были недавно экспортёром продовольствия – нетто-экспортёром, а теперь они больше, по-моему, на 17 миллиардов долларов покупают, чем продают. Вот и результат печальный для мировых продовольственных рынков.

- Скачок цен на базовые сельхозтовары, такие как зерно, более всего ударил именно по развивающимся государствам, по развивающимся рынкам, где хлеб и мука являются необходимым средством выживания для основных слоёв населения. Французской королеве Марии-Антуанетте приписывают, что, глядя из окна своего дворца на толпу голодных бастующих граждан, она равнодушно произнесла когда-то: «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные». Именно с таким цинизмом сейчас некоторые страны Запада, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, и подходят к вопросам подобного рода, вводя ограничения, например, на поставки российских и белорусских удобрений, затрудняя экспорт на мировые рынки российского зерна.

- Кстати говоря, урожай у нас намечается хороший. Бог даст, всё будет нормально и сможем поставить на мировые рынки 50 миллионов тонн зерновых. Тем не менее усложняется страхование транспорта, перевозящего зерно, сухогрузов, проведение банковских оплат по торговым контрактам и так далее.

- Искусственно раздувается истерика по поводу прекращения транспортировки украинского зерна через черноморские порты. И по американским, и по нашим оценкам, это примерно пять-шесть миллионов тонн пшеницы и плюс семь миллионов тонн кукурузы. Глобально это никаких проблем на мировом рынке зерна не решает. Но я уже публично много раз заявлял, хочу ещё раз подчеркнуть: Россия не препятствует вывозу украинского зерна с территории этой страны и готова обеспечить свободный проход судов с зерном в международные воды, если, конечно, украинские военные разминируют порты отгрузки и близлежащую акваторию. Не хватает, по-прежнему, одного – конструктивного подхода со стороны сегодняшних киевских властей.

- Россия является значимым и ответственным участником мирового рынка продовольствия. И мы, безусловно, готовы и далее добросовестно исполнять все свои контрактные обязательства по поставке сельхозтоваров, удобрений, энергоносителей и другой критически важной продукции.

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