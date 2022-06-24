Из-за абортов: Президент США призвал к протестам

Джо Байден резко осудил решение Верховного суда, заявив, что тот «забрал у женщин конституционное право». Фото: REUTERS

Верховный суд США отменил свое же решение по делу 1973 года, когда право женщин на аборт в стране признавалось гарантированным Конституцией.

Вердикт суда был ожидаемым: несколько месяцев тому назад достоянием прессы стал его черновой вариант. В нем, равно как и в итоговом документе, говорится, что предыдущее решение было ошибочным, поскольку в Конституции США право на аборты отдельно не прописано.

Почти полвека право женщин на прерывание беременности было в США практически безапелляционным. Теперь, как минимум, в половине американских штатов аборты будут полностью или в большинстве случаев запрещены. Список этих штатов уже «открыл» генпрокурор Миссури, подписавший закон об отмене абортов.

Решение суда приветствовали христианские консерваторы и республиканцы. Последние в лице Дональда Трампа невольно способствовали этому, когда в каденцию 45-го президента США в состав Верховного суда были проведены судьи-республиканцы, чьи голоса стали решающими.

Нынешний глава государства, Джо Байден резко осудил решение Верховного суда, заявив, что тот «забрал у женщин конституционное право». Он отметил, что это решение «отбросило США на 150 лет назад». И призвал граждан к мирным протестам, особо подчеркнув, что «насилие не является выходом из сложившейся ситуации».

Трамп, наоборот, приветствовал вердикт, заявив, что «он принят Богом». Он также пояснил, что теперь все права в этом спорном вопросе возвращены штатам, т.е. тем, «кому они изначально принадлежали».

Предшественник Трампа, Барак Обама назвал запрет на аборты «посягательством на основные свободы миллионы американцев». «Суд отклонил самое сильное личное решение, которое может принять человек, и отнес его к прихотям политиков и идеологов», - сказал он.

Спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси также отреагировала с негодованием: «Это пощечина всем женщинам».

Согласно опросам, большинство простых американцев поддерживает право женщин на аборты.

В 2020 году в США было сделано порядка 1 млн. абортов, причем в некоторых штатах наблюдалось их резкое – до 40% - увеличение.

Ожидается, что Конгресс предпримет усилия по принятию федерального закона, на основании которого право женщин на аборт будет закреплено в такой форме, что Верховный суд уже не сможет отменить или заметно ограничить его.

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