Египет может стать воротами для российских товаров и в Европу, и в Африку

Фото: фонда Росконгресс

На протяжении многих лет Египет остается одним из ключевых торговых партнеров России в Африке. Интерес российского и египетского бизнеса к реализации совместных проектов возрастает с каждым годом. В связи с этим Египет стал главным гостем XXV Петербургского международного экономического форума.

Путь зерна

Благодаря развитию экономической зоны Суэцкий канал, Египет может стать промышленным хабом для российских предприятий. Это может придать новый импульс углублению индустриальной кооперации между странами и стать для российских предприятий входными воротами на рынки ряда других стран африканского континента и не только.

- В 2021 году товарооборот между странами составил 4,7 млрд долларов (это на 5% больше, чем в 2020-м). По результатам первого квартала мы видим еще +20% к прошлому году, - заявил в ходе бизнес-сессии Россия-Египет министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. - Основной объем нашего экспорта приходится на несырьевой и неэнергетический секторы. Преимущественно, это машиностроение, поставка зерна - это самый крупный рынок для нас. В прошлом году Россия поставила 6 млн тонн зерна в Египет - это 1,5 млрд долларов или 17% от всего экспортируемого российского зерна.

Москва и Каир продолжают совершенствовать существующие договоренности. Не так давно было согласовано о создании российской промзоны в особой экономической зоне «Порт-Саида».

- Недавно мы достигли договоренности о модернизации нашего соглашения - более быстрое внедрение территорий, которые египетская сторона предоставляет для размещения наших логистических возможностей, предприятий для производства той продукции, в которой заинтересован не только Египет, но и другие страны Северной Африки, - рассказал Мантуров.

Кроме того, он напомнил, что в последние годы возобновился туристический поток из России в Египет. Только за прошлый год почти миллион россиян посетили Страну пирамид, а в этом году уже 450 тысяч российских туристов побывали там.

В свою очередь, министр промышленности и торговли Египта Невин Гамея признала, что сейчас российско-египетские отношения столкнулись с рядом проблем: логистическими (трудности с морскими и авиаперевозками) и финансовыми (банковскими транзакциями). Эти вызовы необходимо решать сообща, выработав оптимальные пути решения в короткое время.

- Сейчас идет четвертый раунд переговоров по поводу договора о свободной торговле, мы движемся к завершению. Соглашение облегчит торговлю с Евразийским союзом, - констатировала Невин Гамея. - Также завершаем переговоры, связанные с особой экономической зоной «Суэцкий канал», соглашение практически достигнуто.

Суэцкий канал

Экономическая зона «Суэцкий канал» была сформирована в 2015 году. Благодаря своей экосистеме, широкому спектру возможностей, мотивации новых партнеров, она довольно быстро привлекла большое число инвесторов. Египет заинтересован, чтобы российские предприятия заняли особое место в этой зоне, заметил вице-президент Генерального управления экономической зоны «Суэцкий канал» (SCZONE) по вопросам инвестиций и продвижения Валейд Гамалелдиен. К примеру, одной из компаний станет «Трансмашхолдинг», которая уже много лет сотрудничает с Египтом. В данный момент предприятие уже поставило более 650 вагонов в страну в рамках договора, подписанного на Саммите Россия-Африка в 2019 году. Сейчас «Трансмашхолдинг» участвует в конкурсе на поставку составов для метро Александрии.

Кроме того, российские предприятия могут претендовать на мотивационные пакеты, которые дает египетское правительство.

- В частности, сейчас обсуждается создание автомобильной промышленности в Египте, также существуют возможности для создания дополнительных мощностей для компаний в ОЭЗ, дополнительные виды промышленности: опреснительные заводы, производство электролизаторов, солнечных панелей, турбин, заводы по производству фильтров для опреснения - все эти компоненты будут поставляться в Египет в рамках этих программ, - сообщил Гамалелдиен.

Национальный расчет

Финансовая инфраструктура в российско-египетских отношениях требует еще большой совместной работы, напомнил заместитель председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян. До недавнего времени для оплаты страны прибегали к расчетам в долларах, а также использовали корреспондентские счета и маршруты и банки других стран. Сейчас необходимо задуматься о переходе на расчеты в рублях, египетских фунтах или же рассматривать использование валюты соседних государств.

Решение финансовых трудностей и логистических займется совместная рабочая группа, сообщил председатель Египетской ассоциации экспортеров Expolink Мохамед Кассем. Ее участники также займутся поиском новых возможностей для взаимодействия между странами - фармацевтика и химическая продукция могут стать одними из таких направлений. Кроме того, Египет может стать для России не только воротами в Африку, но и в Европу.

- Россия может экспортировать товары в Европу из Египта, благодаря тому, что у Каира есть договоренность о свободной торговле с ЕС, - напомнил Кассем. - Это может произойти, когда в Египет поступят инвестиции и российские компании получат на свою продукцию египетский сертификат о происхождении.