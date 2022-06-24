«Валютам здесь не место»: Банки перестали открывать счета в долларах и евро

Некоторые российские банки перестали оформлять вклады и счета в долларах и евро. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Некоторые российские банки перестали оформлять вклады и счета в долларах и евро. Такие меры называют временными, но вряд ли это так. Скорее всего, они станут постоянными. Американская и европейские валюты в нашей стране стали «токсичными». Банки не хотят иметь с ними дело, потому что получают убытки и рискуют средствами клиентов.

ЧТО ПРОИСХОДИТ

Ситуация с валютами в России продолжает ужесточаться. То отрицательные ставки, то комиссии за хранение долларов и евро на счетах, то невозможность отправить их за рубеж. Чтобы два раза не вставать, некоторые банки решили убрать валютные счета вовсе из ассортимента своих продуктов. Нет счета — нет проблем.

«Согласно распоряжению руководства, счета в долларах и евро больше не открываем. Но вы можете открыть их в других валютах. Надеемся на понимание», - ответили kp.ru в колл-центре одного из банков.

При этом действующий счет никто принудительно не закрывает. Лежащие на нем доллары никто трогать не будет. Правда, и сделать с ними особо нечего. Ни карточкой за рубежом не расплатиться, ни на иностранный счет не перевести. Клиенты массово жалуются на то, что SWIFT-переводы перестали доходить до адресатов.

КАК У НИХ

Кстати, счета в другой валюте — это удел лишь развивающихся стран. Да и то не всех. В развитых держать деньги в валюте другого государства — нонсенс. К примеру, в той же Швеции, где в ходу местные кроны, нельзя открыть счет даже в европейской валюте. Точнее можно, но лишь доказав, что он нужен для совершения экспортно-импортных операций.

При нынешнем развитии финансовой системы разнообразие счетов, наверное, и не нужно. Условный швед, уезжающий в Германии, спокойно расплачивается картой, привязанной к счету в шведских кронах. Стоимость той или иной покупки в евро мгновенно переводится в кроны по внутреннему курсу банка, который зависит от ситуации на бирже. Со счета покупателя списывают кроны, а продавец получает евро.

Точно так же было и с российскими картами. Для расчетов за рубежом не нужно было иметь специальный валютный счет. Можно было расплачиваться пластиком, привязанным к рублевому счету. В любой стране мира. Стоимость товаров тут же пересчитывалась по кросс-курсам. Сейчас ситуация иная. Покупать безналичные доллары и евро становится все более и более бессмысленно.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Для большинства из нас доллар и евро никогда не были платежными средствами. Да, небольшой процент населения расплачивался ими во время зарубежных отпусков или командировок. Но большинство держали их на счетах на всякий случай — чтобы избежать обесценивания сбережений, если рубль вдруг обвалится. Тем не менее для этой цели на двух мировых валютах свет клином не сошелся. Есть и другие способы сохранить ценность денег, если не доверяешь рублю.

Во-первых, можно купить какую-нибудь другую валюту. Например, китайский юань или дирхам ОАЭ. Первый обеспечен самой большой экономикой в мире и за последние 10 лет обогнал даже доллар — на 8%. А второй жестко привязан к американскому доллару. Куда тот, туда и дирхам. Можно сказать, это арабский близнец валюты США.

Во-вторых, можно приобрести золото. Либо в физическом, либо в виртуальном виде. Слитки и монеты продают в крупных банках. Придется заплатить комиссию в 5 — 10%. Но в нынешних условиях это немного. За наличные доллары и евро просят не меньше. При покупке золота на бирже комиссия на порядок ниже.

В-третьих, поменять на рубли и вложить в российские акции. Да, курс сейчас невыгодный для продажи валюты. Но никто не знает, что будет с долларом и евро дальше. Месяц назад казалось, что укрепление рубля завершилось. Но он продолжает бить рекорды. При этом акции крупных компаний — хороший способ защитить средства от инфляции.

И наконец, главный совет, которого сейчас стоит придерживаться, - это диверсификация. Лучше разместить сбережения между разными финансовыми инструментами.

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