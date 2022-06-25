Хочешь сделать подарок родственникам? Уйди в монастырь!

Сотрудники Университетского колледжа Лондона провели исследование среди монахов тибетских монастырей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Обет безбрачия довольно популярная религиозная практика. Уход в монастырь распространен в христианстве, буддизме, индуизме и ряде других мировых религий. При этом монашество очень загадочный институт. С обетом бедности и послушания все более ли менее понятно - с их помощью смиряется гордыня. Но обет целомудрия - какая в нем польза? Ведь с точки зрения эволюции нет совершенно никакого смысла в том, чтобы отказываться от продолжения рода. Однако монахи и монахини уже тысячи лет умерщвляют плоть, но это каким-то образом способствует процветанию обществ, в которых они существуют.

Бог взял - бог дал?

Учитывая, что размножение лежит в основе эволюции живых организмов, антропологи долгое время задавались вопросом, как могла развиться такая противоестественная практика, как безбрачие? Исследование, которое провели сотрудники Университетского колледжа Лондона среди монахов тибетских монастырей, дает интересный ответ на этот вопрос.

Англичане вместе с китайскими коллегами изучали семейную историю и имущественное положение крестьян-тибетцев из двадцати одной деревни в провинции Ганьсу (Китай). Люди здесь ведут патриархальный образ жизни, разводят яков, коз и обрабатывают небольшие участки земли. В общей сложности ученые собрали данные о 530 домохозяйствах, крестьяне рассказали им о судьбе 3591 живых и 3378 умерших

родственников. В числе родни у них оказалось 256 монахов и 5 монахинь (женские монастыри в Тибете не слишком популярны - в регионе на 7 мужских приходилась только 1 дамская обитель).

При этом нарисовалась парадоксальная картина: уход одного из детей в монастырь чудесным образом сказывался на процветание семьи.

Чудо №1: Внуки плодятся

Казалось бы, если у родителей один из детей добровольно отказывается от производства потомства, то у них будет меньше внуков. Во всяком случае, меньше внуков, чем у тех односельчан, у которых все дети - миряне. Исследование показало, что все наоборот: дед, у которого есть хотя бы один сын-монах, имеет в среднем в 1,15 внуков больше.

Чудо №2: Братья богатеют

Братья тибетских монахов оказались богаче односельчан, которые не отрядили “делегата” в местный монастырь. У них было больше имущества и скота. Ну, явно же без божьего промысла тут не обошлось!

Чудо №3: Невестки ударно рожают

Разве не чудо, что братьям монахов достаются более плодовитые жены? Невестки монахов рожают первенца в среднем на 1,3 года раньше, это само по себе продлевает репродуктивный возраст крестьянок. Братья монахов имеют в среднем в 1,75 раза больше детей, чем односельчане, которые не имеют “доверенных лиц” рядом с Богом.

Монахи и невесты

Однако ученые не верят в теорию божественного вмешательства: мол, бог взял - бог отдал. С их точки зрения все эти чудеса находят вполне рациональное объяснение. Богатство братьев они объясняют тем, что наследство у тибетцев-амдо передается по мужской линии, а дети-монахи не участвовали в дележе наследственного пирога. Соответственно оставшимся братьям достается больше. Кстати, сестры монахов никакого выигрыша (богатство или много детей) от подвижничества брата не получают. Поскольку, они и не участвуют в дележе наследства.

- Братья всегда соревнуются за родительские ресурсы, землю и домашний скот, - объясняют авторы исследования. - Поскольку монахи не могут владеть имуществом, для родителей отправка в монастырь одного из сыновей, это способ положить конец междоусобному братскому конфликту за скудные семейные ресурсы.

Аналогичное преимущество братья монахов получают и на рынке невест. С одной стороны, когда одним кавалером на деревне становится меньше, выигрывают все потенциальные женихи. Однако, не будем забывать, что в отличие от других сельских горемык, братья монаха люди более состоятельные, а значит - более конкурентоспособные на брачном рынке.

Это парадоксально, но математическая модель подтвердила, что целибат способствует естественному отбору, правда, в том случае, если он ослабляет конкуренцию внутри семьи монаха. Сам монах не может оставить потомство, но его поступок позволяет близким родственникам оставить большое потомство, которое несет в том числе и гены монаха. Это выгодно с точки выживания родственной группы.

Уход в монастырь - способ сохранить имущество семьи

Аналогичным образом этот механизм действовал и в Европе. Авторы исследования в качестве примера приводят данные переписи католических священников в Ирландии XIX века. Анализ демонстрирует, что семьи, которые отправляли хотя бы одного сына в семинарию, были многочисленнее, богаче и владели бОльшим количеством земли. Исследование родословных европейской знати также свидетельствует о связи между количеством детей, которые отправились в монастырь, и высоким положением семьи в социальной иерархии.

- Принуждая часть своих детей к целибату, родители в средневековой Европе и Европе раннего Нового времени могли избежать раздела своего богатства, это способствовало усилению позиций семьи в целом, - поясняют авторы.

Это соображение объясняет почему число женщин-монахинь, которые дают обет безбрачия, невелико в патриархальных обществах (тот же Тибет). Зато в Европе, где у женщин значительно больше наследственных прав, женских монастырей огромное количество. Они снижают конкуренцию между наследниками.

Впрочем, сегодня экономический подтекст праведной жизни не имеет большого смысла. Вполне возможно, обет целомудрия отомрет, как устаревший ритуал. В ряде религий уже отказались от требования безбрачия для своих последователей. Например, так поступили христиане-протестанты и японские дзен-буддисты. Человечество уже отказывалось от некогда традиционных способов подавления репродуктивной функции: например, детоубийство, которое было обычным явлением в некоторых группах охотников-собирателей, сегодня выглядит совершенно кошмарным пережитком.

Вполне возможно, что и монахи с монахинями получат законное право делать ребятишек без всякого греха. Ведь в жизни не может быть ничего прекраснее этого.

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