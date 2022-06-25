Военная спецоперация на Украине 25 июня 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 июня 2022 года.

Российские войска блокировали с юга город Лисичанск, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, соединения и воинские части группировки войск "Центр" под командованием генерал-полковника Лапина А.П. прорвав хорошо подготовленную оборону украинских войск, разгромили противостоящего противника.

Власти Донецкой народной республики (ДНР) объявили о введении уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации о деятельности государственных органов ДНР, ЛНР и России. Речь идет о ложных сообщениях о действиях госорганов за пределами указанных государств.

Украинские военные переодеваются в гражданскую одежду и пытаются спрятаться среди мирных жителей Горского и Золотого в ЛНР, чтобы позже скрыться. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. По его словам, силы ЛНР занимаются поиском украинских военных, не успевших отступить из Горского и Золотого и выдающих себя за мирных жителей.