Украина без дна и покрышки: Запад завалил Киев деньгам и оружием, но крадут больше, чем доходит до фронта

Запад завалил Киев деньгам и оружием Фото: REUTERS

Украина сегодня, как голодный птенец. Сколько танков и миллиардов долларов ей не дай, она просит еще. Хотя за время спецоперации она получила от Запада денег уже больше, чем весь ее годовой бюджет.

Но куда делись эти миллиарды? Cколько Украина получила, сколько команда Зеленского попилила, а сколько до них даже не дошли? И когда Киеву перекроют эту «золотую жилу»? KP.RU разбиралась вместе с экспертами.

БАСНОСЛОВНЫЕ МИЛЛИАРДЫ

Суммарная помощь от сочувствующих Украине стран всего за 4 месяца превысила 75 миллиардов долларов. При том, что все доходы бюджета этого государства в 2021 году были 47,5 миллиардов долларов. Вы только вдумайтесь - разница в 1,6 раза.

Это цифры Института мировой экономики в немецком городе Киле (одном из самых авторитетных в сфере экономических исследований), который запустил даже специальный проект Ukraine Support Tracker (Отслеживание Поддержки Украины, - англ.).

На что тратят деньги страны, помогающие Украине:

Военная помощь — 34,6 млрд долларов

Финансовая помощь - 27,9 млрд долларов

Гуманитарная помощь - 12,9 млрд долларов

Для сравнения:

9,5 млрд долларов- план ООН по борьбе с коронавирусом на 2020 год.

5,9 млрд долларов - военный бюджет Украины на 2021 год (в 6 раз меньше уже оказанной военной помощи).

БАЙДЕН СПАСАЕТ СБЕРЕЖЕНИЯ

Больше других стараются США. В общей сложности они потратили на свою новую игрушку - 44,4 млрд долларов. (почти 60% от суммы дотаций всего Запада Украине). И это не удивительно, рассказал в беседе с kp.ru политолог, автор телеграм-канала RealFitzroy Кирилл Бенедиктов:

- Это, как ни странно звучит, инвестирование капитала. Администрация Байдена поступает довольно логично в сложившейся ситуации - вкладывает доллары в войну где-то на другом конце света.

- Объясните.

- Вы же видите, что сейчас в самих Штатах происходит: огромная инфляция, назревает кризис. Байден твердит, что виноват Путин. Но все понимают, что это не так. Даже президент ФРС США (федеральной резервной системы — аналога нашего Центробанка, - ред.) Пауэлл на слушаниях в Сенате четко заявил: не Украина стала драйвером роста цен – инфляция была высокой еще до начала конфликта. Проблема у них в том, что демократы с прошлого года делают все, чтобы уничтожить наследство Трампа (а он прилично укрепил экономику США). И нынешние беды американцев – это следствие идиотских мер по «регулированию» экономики администрацией Байдена. Они запустили эту инфляционную спираль (кстати, по всему миру) и оказались в положении неумехи-чернокнижника, который вызвал демона, но не может с ним справиться. Так что Байден, доведя Украину до военного конфликта с Россией, а теперь — его затягивая, просто спасает доллар от окончательного обесценивания.

- Зачем вообще Запад накачивает Украину миллиардами?

- На это есть, минимум, две причины:

Во-первых, уже несколько лет эксперты говорят о перегреве мировой экономики. Нужно было найти выход - и тогда из военных лабораторий был выпущен коронавирус. Есть такая теория. Но пандемия не справилась с задачей. Понадобилось более радикальное средство, а «лекарства» эффективнее, чем война, мировой опыт еще не знает.

Во-вторых, военно-промышленный комплекс (ВПК) больше, чем когда-либо нуждается в новых рынках (не только для изготовления новых вооружений, но и для распродажи старых). И Украина в этом смысле - хорошая замена Ираку и Афганистану. Выгода для ВПК (а это не только производители оружия, но и связанные с ними лоббисты в Вашингтоне, спецслужбы, СМИ и т.д.) - колоссальна! Система помощи Украине непрозрачна, уровень коррупции в ней высочайший! Так что лучше способа не придумать.

ГЛАВНЫЙ ПИЛИЛЬЩИК В ГОСДЕПЕ

- Все эти миллиарды реально идут на Украину?

- Реально украинским «партнерам» достаются крохи. Вспомните недавнее выделение в США 40 миллиардов долларов помощи Украине. Сумма огромная, но если покопаться:

6 млрд долларов - уходят Инициативе содействия безопасности Украины (USAI).

Это специальный фонд, созданный еще в 2016 году. Он обеспечивает обучение, оборудование, оружие и прочую поддержку армии Украины. Это чистой воды «прачечная», и Конгресс это прекрасно понимает, но сделать ничего не может.

9 млрд долларов - уходят на счета Пентагона в оплату за предоставленные (уже или в ближайшее время) Киеву вооружений.

3,9 млрд долларов - финансирование военного присутствия США в Европе.

Вашингтон направил в Европу около 10.500 военных и сейчас проводит ротацию этих сил. Под сурдинку Пентагон закупает у «отечественного производителя» вооружение для себя любимого – например, дополнительную батарею ЗРК Patriot. Эксперты недоумевают – ведь они не потеряли в нынешнем конфликте ни одного такого. Значит, речь идет о расширении арсенала армии США (за счет «помощи Украине»).

500 млн долларов - «помощь дружественным иностранным государствам» (но это не Украина, тут она опять мимо кассы). Деньги в этом пакете компенсируют союзникам и партнерам США оборудование, которое они отправили Киеву (те самые старые советские танки Т-72, системы ПВО С-300, самолеты и вертолеты).

Еще 500 млн долларов - увеличения запасов «критически важных» боеприпасов. Но запасов в самих Штатах!

Очень любопытный пункт – 600 млн долларов - на расширение базы по производству ракет, что «расширит внутренние мощности стратегических и критически важных полезных ископаемых».

364 млн долларов - официально на исследования и разработки, но описано на законодательном языке как «реагирование на ситуацию в Украине и связанные с этим расходы». Вот что это? Никто не понимает, даже Конгресс.

- С «военной помощью» Украине понятно. Но в общей сумме есть же еще и гуманитарная помощь.

- Да. Около 16 миллиардов долларов. Описание такое: «Для гуманитарной помощи, общей поддержки украинского правительства и усилий по смягчению последствий войны во всем мире». Прикрываясь последней формулировкой можно распилить любые деньги под эгидой Госдепартамента США.

- Этим прямо Госдеп занимается?

- Нынешний госсекретарь США Энтони Блинкен до работы в администрации Байдена был сооснователем и главой консалтинговой компании WestExec Advisors LLC. Она принимала самое активное участие в распилах выделенных на «восстановление Афганистана» денег. Он в этом деле профессионал.

ОБКАТАЛИ НА АФГАНИСТАНЕ

- Этот законопроект — о 40-миллиардной помощи Украине - был в США сначала заблокирован...

- Сенатором-республиканцем Рэндом Полом. Он предполагал, что деньги могут быть просто-напросто растащены и потребовал надзора за «помощью Украине». Для этого он предложил расширить полномочия Специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана, чтобы ему можно было еще и контролировать расходы на Украину. Слушайте, ситуация с Афганистаном показывает, что даже генеральный инспектор не в состоянии проконтролировать все коррупционные схемы Пентагона.

- Афганистан уже не первый раз всплывает в ваших словах. Получается, что Украина - это Афганистан 2.0?

- С момента вторжения в Афганистан в 2002 году Конгресс США выделил на восстановление этой страны 103 миллиарда долларов. 88 из них потрачены на обучение и оснащение афганской армии и полиции, которые ... просто разбежались прошлым летом, испугавшись талибов. Тогда аналитики уклончиво писали, что «вооруженные силы США часто не имели возможности отчитываться о своих расходах…» и все такое. На самом деле все гораздо проще: эти деньги исчезали в коррупционных схемах. То же самое, без сомнения, будет происходить и с Украиной. Тем более, что ни Пентагон, ни Госдепартамент – два ведомства, через которые проходит большая часть денег – просто не имеют контролеров, которые могли бы что-то проверить.

- Деньги, понятно, до Киева не все доедут. А оружие?

- Даже суперлояльный к администрации Байдена телеканал CNN признаёт, что у США «мало способов отследить поставки вооружений», которые они отправляют на Украину. Они понимают, что «часть этого оружия» может оказаться в руках «других вооружённых сил» (читай: российских) и ополченцев, которых США «не собирались вооружать» (читай: ДНР и ЛНР). Но администрация Байдена считает это «сознательным риском», на который она готова пойти, чтобы сдержать Москву.

ВЕЛИКАЯ УКРАИНСКАЯ «ЧЕРНАЯ ДЫРА»

К сожалению, часть военных поставок все-таки доходит до Украины. И именно из американских гаубиц сейчас обстреливают Донецк. Однако, предназначенное Киеву оружие уже всплывает на Ближнем Востоке, в Африке и на Балканах (Косово). В том числе — оказывается в руках у ИГИЛ (те же «джавелины» и «стингеры»). И будет, похоже, убивать не только русских и европейцев, но и тех же американцев.

Поставки вооружения, вообще, очень лакомая цель для тех, кто хочет быстро заработать. Причем, на любом уровне - от министра до прапорщика. Как только эшелон или грузовик с оружием пересекает границу, с ним можно делать все, что угодно. Схемы могут быть разные, мы приведем самый банальный пример, когда партия из нескольких машин с противотанковыми комплексами «Джавелин» попадает на Украину:

- Часть машин можно отправить на свой склад, а поставщику отчитаться, что они потеряны в бою (это на уровне министра и его приближенных).

- Разгружая эти машины можно пару контейнеров отправить в другой ангар, а потом продать (это на уровне не самого высокого командования).

- Во время доставки на поле боя можно несколько «Джавелинов» не довезти и списать на боевые потери (на низком уровне).

- На поле боя сказать, что выстрелил, но не попал (на уровне солдата).

И так можно поступать совершенно с любым оружием. Тем более, что лучшее подтверждение массовым хищениям - объявления в интернете. Он пестрит предложениями купить тот же «Джавелин» за 30 тысяч долларов. Про винтовки, бронежилеты и квадрокоптеры даже говорить не будем.

ЗАЧЕМ ПЛАТИТЬ, ЕСЛИ ЕГО УБЬЮТ?

Что касается финансов, то как мы выяснили какие-то доли (по разным оценкам от 10% до 50%) из выделяемой Западом помощи до Украины все-таки доходят. Но там, на месте, тоже включается местная смекалка.

Двумя главными точками входа этим миллиардов являются Офис президента Украины и Министерство обороны. На выходе оттуда поток из бурной реки долларов и евро превращается в небольшой ручеек.

Основным распределителем финансов в военном ведомстве Украины является, само собой, министр обороны Алексей Резников. Его главная кормушка - снабжение. Завышенные цены, откровенное мародёрство (поставщикам не всегда выплачиваются деньги), а иногда и прямой бандитизм (когда имущество или топливо просто отбирается «на нужды армии»).

Резников очень ревностно относится к тому, что денежные потоки проходят мимо него. Так в марте на странице минобороны Украины в соцсетях даже появился его крик души: «Эти люди могут представляться "советниками", "помощниками", "начальниками департаментов", а также демонстрировать "документы" - подделки. Как министр, ответственно заявляю: все они - отбросы, мародёры и предатели, не имеющие никакого отношения к обороне Украины».

Еще одна схема в арсенале Резникова - задержка зарплат военным (они регулярно жалуются, что деньги если и приходят, то с сильным опозданием). Тут логика понятна - Украина ежедневно несет огромные потери, а зачем платить человеку, если он завтра может умереть?

СОВСЕМ НЕ СВЕЧНОЙ ЗАВОДИК

Схемы распила в Офисе президента Украины куда более банальны - распределение между нужными людьми и организациями за приличный откат. Кроме этого, там есть и кормушка на внутреннем рынке.

- Президент на Украине - хорошая и доходная должность, - заявил в беседе с «КП» экс-депутат Верховной Рады Олег Царев. - Зеленский и ближний круг его команды стали миллиардерами еще до февраля. А сегодня это лавочка стала только больше.

- На чем же он обогащается?

- Одна только Таможня сдает в Офис президента 1,5 миллиарда долларов в год с контрабанды. Украина же - это огромная дыра в Европу, через которую просачивались грузы в обоих направлениях. Простой пример: машина выехала из Польши и приехала на Украину, надо сверить, что говорят поляки про груз и что у нас в документах. Но можно же сделать, чтобы груз маркировался по-другому, либо менялась его стоимость, либо его вообще «не было».

- Это только таможня.

- Это только «белая» таможня. А есть же еще черная контрабанда – наркотики, оружие. Это отдельная статья. Еще много приносит налоговая - скрутка НДС, предоставление всевозможных льгот. Есть программа «Большая стройка» - глобальное строительство по всей стране. Там откаты от 25% до 50%. И все это проходит через Офис президента.

ОСТАЛОСЬ НЕДОЛГО

- Когда прикроется лавочка щедрости?

- Судя по всему, настроение в Вашингтоне может резко поменяться в ноябре-декабре - после выборов в Конгресс, - прогнозирует Царев. - Чтобы манипулировать Украиной и, вполне возможно, попытаться все-таки заключить с Россией мирные соглашения, Зеленского будут держать на голодном пайке. Это касается и поставок вооружений, и выделения новых порций финансовой помощи. Запад поднимает, что если он захочет заключить мир, то Украина его подпишет только в случае угрозы полного военного поражения, как это был с Минском-1 и Минском-2. Так что, где-нибудь к декабрю, мы увидим настойчивые попытки Запада усадить Россию и Украину за стол переговоров.