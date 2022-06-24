Друг рассказал о семейном захоронении верующей Аллы Пугачевой

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Евгения ГУСЕВА

После отъезда Аллы Пугачевой в Израиль вновь всплыли разговоры о том, что Примадонна задумалась о вечном и купила участок на кладбище в Израиле. Правда, сама Алла Борисовна с улыбкой отреагировала на слухи.

Информация о том, что Алла Пугачева купила в Израиле место на кладбище, впервые появилась в начале 2000-х. Мол, Примадонна приобрела участок на древнееврейском захоронении в Кесарии.

Не секрет, что это кладбище давно облюбовали самые богатые люди мира, как так существует поверье, что именно там начнется Страшный суд. Многие полагают, что это священное кладбище обладает "льготным" преимуществом - все, кто на нем похоронен, попадут в рай. Поэтому и пошла мода - резервировать себе здесь место заранее.

"Алла Борисовна только усмехнулась. Она не подтвердила такое приобретение", - поспешил прояснить ситуацию близкий друг певицы.

Он отметил, что у звезды есть участок на Кузьминском кладбище, где похоронены ее мама Зинаида Архиповна и брат Евгений. "Это семейное захоронение", - цитирует приятеля сайт mk.ru.

По его словам, вокалистка не заморочена престижностью кладбищ. В свое время она очень одобряла желание Иосифа Кобзона быть похороненным рядом с матерью на Востряковском кладбище.

Вообще артистка не любит разговоров о смерти и подготовке к возможным похоронам. Она верующий человек, живет полной жизнью и мало озабочена вопросами возможной кончины. "Планами ждать Страшного суда на кладбище в Кесарии она точно никогда не делилась", - резюмировал друг Пугачевой.