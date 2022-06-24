Герои спецоперации «Z»: водитель Голубчиков уничтожил диверсантов и нашел у них секретные документы

«Комсомолка» продолжает знакомить читателей с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Комсомолка» продолжает знакомить читателей с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимость и напористость в Минобороны России ставят в пример молодым военнослужащим.

«Русский тот, кто Россию любит и ей служит», - говорил Петр Первый. А великий русский полководец Михаил Кутузов отмечал: «Нет выше чести, чем носить русский мундир».

ПРИКРЫЛ ТОВАРИЩЕЙ В БОЮ АВТОМОБИЛЕМ

Ефрейтор Сергей Девушкин

Ефрейтор Сергей Девушкин Фото: Минобороны РФ

«Ефрейтор Сергей Девушкин выполнял боевую задачу в составе батальонно-тактической группы по освобождению населённого пункта от украинских националистов. Машина, которой управлял Сергей, попала под встречный огонь оказывающего ожесточенное сопротивление противника. Умело маневрируя, проявляя отвагу и самоотверженность, Сергей прикрыл автомобилем ведущих бой товарищей, после чего, выбравшись из автомобиля начал вести прицельный огонь по националистам до прибытия подкрепления. Удержав рубеж до прибытия подкрепления, российские десантники перешли в наступление и уничтожили группу украинских боевиков».

ДОБЫЛ КАРТЫ МИНИРОВАНИЯ ДИВЕРСАНТОВ

Ефрейтор Владимир Голубчиков

Ефрейтор Владимир Голубчиков Фото: Минобороны РФ

«Ефрейтор Владимир Голубчиков за время выполнения специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик неоднократно неоднократно выводил технику из-под артиллерийского огня противника, умело организовывал своевременный ремонт и поддерживал состояние вооружения в исправном состоянии.

Владимир в составе колонны совершал марш в один из освобожденных от националистов населенных пунктов, с задачей закрепиться для его охраны и обороны. Продвигаясь по заданному маршруту, Владимир Голубчиков обнаружил группу националистов, готовивших засаду на пути следования колонны. Не дожидаясь команды, Владимир мгновенно сориентировался в ситуации и, совершив маневр на автомобиле, занял выгодную позицию и открыл огонь из стрелкового оружия по националистам. В результате точного огня противника группа националистов была ликвидирована. При осмотре позиций националистов были обнаружены карты с нанесенными на них районами минирования. Благодаря грамотным действиям ефрейтора Владимира Голубчикова провокация в отношении колонны российских войск была пресечена».

АТАКОВАЛ И УНИЧТОЖИЛ ГРУППУ ДИВЕРСАНТОВ

Сержант Глеб Чубрик

Сержант Глеб Чубрик Фото: Минобороны РФ

«Подразделение сержанта Глеба Чубрика, действуя в составе батальонно-тактической группы российских Вооруженных Сил, выполняло боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов, находящегося под контролем украинских националистов. Продвигаясь по населенному пункту, Глеб обнаружил в старом заброшенном здании 2 огневые позиции боевиков. Грамотно распределив подчиненных, Глеб, скрытно расположившись на позициях, внезапно атаковал националистов. В ходе боестолкновений отделением сержанта Чубрика было уничтожено более 10 националистов. При этом потерь среди подчиненных Глеба Чубрика допущено не было. Смелые и решительные действия сержанта Глеба Чубрика, а также высокий профессионализм его подчиненных способствовали освобождению населенного пункта от вооруженных формирований националистов».

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