Гуманитарное взаимодействие с национальными диаспорами и общинами Донбасса становится системным

Фото: предоставлено Федеральным агентством по делам национальностей

Глава ФАДН России посетил Дом народов России, чтобы узнать, как его сотрудники обустраиваются на новом месте. Сюда, в бывшую усадьбу Морозовых, что в Подсосенском переулке, Дом народов переехал с улицы Щепкина. Там в его распоряжении было больше 8 тысяч кв. метров, но, кроме одного крыла здания, все помещения требовали колоссальных финансовых вливаний на восстановление.

Как отметил Игорь Баринов, с точки зрения ауры и атмосферы сложно представить лучшее здание для Дома народов России, чем усадьба Морозовых. Потому что здесь «органично переплетены история, традиции, архитектура старой Москвы».

Здание тоже требует ремонта. Игорь Баринов выразил надежду, что дополнительное финансирование (на восстановление фасадов и интерьеров усадьбы надо около 460 млн. рублей) будет получено, и Дом народов России станет центром притяжения для национальных общественных организаций, федеральных национально-культурных автономий.

Предстоит проделать большой объем работ в интерьерах Дома народов России, что, впрочем, на его деятельность не повлияет. Например, на днях здесь уже прошло открытие фестиваля национального кино «Золотое Руно», который стал своеобразным празднованием новоселья.

Фото: предоставлено Федеральным агентством по делам национальностей

Одно из основных направлений совместной деятельности Дома народов и Федерального агентства по делам национальностей – гуманитарная помощь. С первого дня специальной военной операции диаспоры, общины, национально-культурные автономии начали сбор необходимых вещей и продуктов для жителей Луганской и Донецкой народных республик и беженцев. Всего в течение нескольких недель было собрано и отправлено порядка 300 тонн круп, макаронных изделий, тушенки, шоколада, одежды, предметов первой необходимости.

-Было важно, чтобы люди почувствовали, что вся наша многонациональная страна - вместе с Донбассом. Гуманитарные конвои отправляются регулярно. В Донецк, Луганск и Мариуполь с нами ездили руководители национально-культурных автономий. Я должен отметить, что сегодня, в условиях боевых действий, эта гуманитарная миссия и взаимодействие по линии диаспор и религиозных организаций – единственная возможность поддерживать контакты. Например, в Мариуполе - большая греческая диаспора. Греки России с помощью Агентства начали восстанавливать с ней связи и оказывать адресную помощь. Главное, что такие контакты уже начинают выстраиваться в систему, - сказал Игорь Баринов.

По его словам, у многих жителей освобожденных территорий либо нет знаний о нашей общей истории, культуре и традициях, либо представление о них сильно деформировано.

-Поэтому мы должны выстраивать системную работу на всех уровнях, чтобы сломать негативные, а порой и дикие стереотипы, - подчеркнул глава ведомства, - Как показывает практика, самые эффективные каналы, по которым эту работу можно организовать – это национально-культурные и религиозные объединения, диаспоры и землячества. А сейчас, повторю, они – еще и единственные, кто это может сделать.

В начале июля состоится очередная поездка с гуманитарным конвоем руководства ФАДН России, представителей диаспор, национально-культурных автономий. Одной из первых точек маршрута станет Мариуполь.