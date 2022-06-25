Нереально красивая: Марина Зудина показала дочь от Олега Табакова на выпускном

Марина Зудина с дочкой Машей. Фото: соцсети.

Дочь Марины Зудиной и Олега Табакова Мария закончила девятый класс. Девушка учится в элитной московской гимназии, один год образования в которой стоит 1,5 миллиона рублей. Минувшим вечером Маша отправилась на первый в своей жизни выпускной. Ее мама с гордостью поделилась снимками дочери в соцсетях.

- Девятый класс позади. Первый в жизни выпускной, - написала актриса.

Маша выросла настоящей красавицей. На выпускной вечер она нарядилась в черное платье с открытыми плечами. Образ дополнили уложенные мягкими волнами локоны и роковые стрелки на веках.

Мария выросла настоящей красавицей. Фото: соцсети.

Подписчики Зудиной восхитились красотой дочери покойного режиссера. В комментариях они написали, что Мария взяла все самое лучшее и от матери, и от отца.

«Какая же она все-таки красивая», «Какая молодость и нежность», «И мама, и папа в одном флаконе», «Настоящий ангел», - пишут фолловеры.

Юная Мария почти не пользуется косметикой, в отличие от многих сверстниц не экспериментирует с прическами, предпочитая носить длинные волосы, и весьма сдержанна в выборе нарядов. На светских мероприятиях она появляется в основном с мамой, да и то изредка. Словом, безупречная девушка из хорошей семьи: ее отец наверняка ею очень бы гордился.

Поклонники уверены, что Мария взяла все самое лучшее и от матери, и от отца. Фото: соцсети.

Дочь Олега Табакова появилась на свет, когда артисту был 71 год. Маша учится в Хорошевской гимназии – это элитная частная школа в Хорошо-Мневниках. Девять лет подряд Мария получала образование в британской школе, но потом перевелась в русскую. Девушке нужно сдать ЕГЭ, чтобы поступать в вуз. Кроме основной учебной программы она занимается живописью и конным спортом. Пока что Маша не определилась с будущей профессией, но совершенно точно это будут не технические науки – с ними девушка не слишком ладит. Марии нравится выступать на сцене, поэтому она не исключает, что может пойти по стопам родителей.

- Что касается династии, то у нее, как и у Павла, очень высоко поставлена планка в актерской профессии. И есть определенная неуверенность в том, что она может соответствовать, - рассказывала Зудина. – Сын ведь тоже долго в себе сомневался. В общем, если ее спросить: «Ты хочешь себя попробовать в профессии актрисы?» - она ответит: «Да, мне было бы интересно». А вот сформулировать самой: «Я хочу», - это совсем другое дело.