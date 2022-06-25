«Это трагедия»: Шэрон Стоун рассказала, что потеряла девять детей

Шэрон Стоун. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шэрон Стоун – не только успешная актриса, но и прекрасная мать. Она очень гордится своими сыновьями – 22-летним Роэном, 17-летним Лэрдом и 16-летним Куинном. Все дети актрисы – приемные. В 1998 - 2004 годах Стоун была замужем за вице-президентом и редактором газеты «San Francisco Chronicle» Филом Бронштейном. После свадьбы супруги усыновили малыша Роэна.

В 2001 году актриса перенесла инсульт. Ей пришлось восстанавливаться долгих шесть лет — она заново училась говорить и ходить. Период ее реабилитации совпал с разводом. Тогда Фил, пользуясь беспомощностью Шэрон, отсудил у нее опеку над сыном. Уже после развода Стоун усыновила ещё двоих мальчиков - Лэрда и Куинна. Актриса не раз пыталась родить сама, но все ее беременности заканчивались выкидышами. В соцсетях Шэрон рассказала, что потеряла девять детей.

Актриса написала комментарий к посту танцовщицы Петы Мургатройд, сообщившей, что она ребенка в результате выкидыша.

- У женщин нет специального форума, чтобы обсудить глубину этой потери. Я потеряла девятерых детей в результате выкидыша, - призналась Шэрон.

Актриса со старшим сыном Роэном. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шэрон отметила, что женщинам приходится справляться с этой проблемой в одиночку, хотя в этот момент они особенно нуждаются в поддержке.

- Это нельзя назвать мелочью, ни физически, ни эмоционально. Но мы вынуждены переносить это в одиночестве, втайне и с каким-то чувством неудачи, вместо того, чтобы получить столь необходимое сострадание, сочувствие и исцеление, в которых мы так нуждаемся. Женское здоровье и благополучие, оставленные на попечение мужской идеологии, стали слабыми и жестоко угнетаются, - подчеркнула актриса.

После инсульта она буквально собирала свою жизнь по кусочкам.

- Люди были очень жестоки по отношению ко мне. Я не думаю, что кто-то понимает, насколько опасен инсульт для женщин и что нужно, чтобы выздороветь. Мне пришлось перезакладывать дом. Я потеряла все, что имела, - рассказывала актриса.