Нью-йоркские реалии: Записки американского адвоката (часть II)

Каждый уважающий себя американец с молоком матери впитывает пафосную любовь к родной супердержаве Фото: EAST NEWS

Личный (ну или, по крайней мере, знакомый) адвокат – необходимый атрибут существования. Въедливые американцы еще и знаменитые на весь мир сутяги: почти во всем они находят повод для привлечения квалифицированного юриста.

В какой-то момент и в моей американской жизни возникла необходимость проконсультироваться с опытным специалистом в области права. Так, в моей записной книжке появился телефон одного из самых известных в Нью-Йорке русскоязычных адвокатов.

Только спустя несколько месяцев она призналась мне, что уже давно пишет, что называется, в стол, для себя. И прочитав рукописный сборник записанных ею баек из нью-йоркской жизни, вдоволь насмеявшись и о многом порассуждав, я уговорил ее на анонимную публикацию в «КП».

Разница в менталитете

Инструкция по приготовлению макарон, купленных в США, насчитывает пять пунктов; первый - "откройте упаковку", второй - "наполните кастрюлю водой", ну и так далее.

Инструкция макарон российского производства: "готовить обычным способом".

Любит, не любит

"Бьёт, значит, любит" - в Америке не прижилось. Здесь, даже если не бьёт физически, можно пожаловаться на эмоциональное насилие, приводящее к тревожному ощущению психологической опасности, спастись от которой возможно только одним путём – путём алиментов... Короче, в американском варианте дело обстоит так: "Не любишь - плати!"

Что в имени тебе моём?

А многое, однако. Например:

- проигравших следует называть "не-победителями";

- радикальных исламских террористов - "жестокими экстремистами" (т.к. Америка, конечно же, не воюет с исламом);

- оральный секс "не-сексом", т.к. нет прямого контакта полового органа мужчины с половым органом женщины (прониклись логикой?);

- а также, из классики, наращивание вооружений - "военными приготовлениями".

Все остальное – примерно по той же схеме.

Вечные ценности

Каждый уважающий себя американец с молоком матери впитывает:

- уверенность в собственной неповторимости,

- пафосную любовь к родной супердержаве,

- стремление постоянно быть начеку (чтобы не упустить возможность донести на соседей),

- a также следующую непреложную истину – «если дела идут плохо, не старайся их исправить, просто возьми кредит».

Местная логика

Огромная больница в нью-йоркском районе Кони-Айленд расположена в паре кварталов от океана. На случай затопления и других чрезвычайных ситуаций в ней установлены автономные электрогенераторы.

Во время небезызвестного урагана «Сэнди» персонал внезапно обесточенного госпиталя очень рассчитывал на эти генераторы, но они были… затоплены, так как были размещены в подвале, где из-за прибывавшей воды и вырубились первыми.

Продолжение следует…

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