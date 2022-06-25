Пару в Индии до развода довела виагра

Употреблять препарат мужчина стал в 2-4 раза выше, чем рекомендовано врачами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

История семейной пары из Индии может послужить уроком того, что во всем нужна мера. Даже в удовольствиях.

Попытки мужа стать половым гигантом привели семью к краху: для того, чтобы быть неутомимым в сексе, мужчина начал принимать виагру, пишет IndiaToday. Мало того, употреблять препарат он стал в дозе до 200 мг в день, что в 2-4 раза выше, чем рекомендовано врачами.

Результат не замедлил сказаться – по заявлению супруги, у ее мужа началась непрекращающаяся эрекция, которая длилась почти 20 дней. Хотя столь длительный срок вызывает очень серьезные сомнения.

Например, в 2017 году тайваньским врачам пришлось ампутировать пенис мужчине, у которого эрекция продолжалась порядка недели. Правда, в том случае причиной патологического состояния стало не баловство с таблетками, а серьезное онкологическое заболевание мочевого пузыря.

Так или иначе, но индийцу понадобилась срочная врачебная помощь и его госпитализировали.

А вот жена решила не дожидаться мужа из больницы, поскольку его эксперименты со здоровьем ее сильно напугали. И пока муж под надзором медиков избавлялся от передозировки виагры, женщина бросила дом и вернулась жить к своим родителям.