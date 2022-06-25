Четверть американских экспатов мечтают избавиться от гражданства США

Среди причин отказа от гражданства США преобладает чрезмерное налоговое бремя Фото: EAST NEWS

Согласно опросу, проведенному компанией Greenback Expat Tax Services, каждый четвертый американец из числа проживающих за пределами Соединенных Штатов, мечтает избавиться от своего гражданства.

Среди причин преобладает чрезмерное налоговое бремя – необходимость подачи налоговых деклараций в США, пишет CNBC.

Согласно американским законам, все граждане страны, живущие за ее пределами, обязаны подавать ежегодную налоговую декларацию в США, а также платить в казну страны подоходный налог с зарплаты, инвестиций, прибыли от бизнеса и прочих доходов.

Несмотря на то, что в США предприняты меры по предотвращению двойного налогообложения, например, налоговый кредит или исключение иностранного дохода, не всегда гарантирует, что уже уплаченные в стране пребывания налоги и сборы не придется заплатить еще раз. Кроме того, подготовка ежегодных налоговых деклараций отнимает время, силы и деньги.

А большинство американцев, живущих за границей, вообще уверены в том, что не обязаны платить налоги в США, если работают или ведут бизнес в другой стране. Но власти страны с эти категорически не согласны и не собираются лишаться доходов от миллионов американских эмигрантов по всему миру.

Есть люди, которые делают то, что им кажется вполне нормальным, например, откладывают деньги на пенсию или покупают дом, Но когда вы делаете это за границей, иногда вы можете навлечь на себя массу неприятностей, – прокомментировал ситуацию соучредитель Greenback Expat Tax Services Дэвид Маккиган.