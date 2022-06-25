Елизавета II бросила вызов врачам

Врачи рекомендовали королеве отказаться от поездок верхом и максимально сократить передвижение пешком Фото: EAST NEWS

Британцы не устают радоваться силе и выдержке своей королевы – в этот раз 96-летняя Елизавета II дала своим подданным новый повод для гордости: вопреки рекомендациям врачей она возобновила верховые прогулки.

– Королеве понравилось снова сидеть на своей лошади. Снова ехать верхом - прекрасный знак после сообщений о ее здоровье. Сделать это в 96 лет - это замечательно, – приводит газета Daily Mail слова источника в Букингемском дворце.

Около девяти месяцев назад врачи рекомендовали королеве отказаться от поездок верхом, а также максимально сократить передвижение пешком. Некоторое время после этого Елизавета II ходила с тростью, а большинство мероприятий с участием монарха, запланированных на этот год, были отменены. Включая торжества, посвященные Платиновому юбилею королевы, за время которых она ишь пару раз появилась на балконе дворца. Кроме того, в марте она посетила службу, посвященную памяти ее супруга принца Филиппа, которая проводилась в Вестминстерском аббатстве.

Елизавета II является не только любительницей верховой езды с тех самых пор, как ей в трехлетнем возрасте подарили пони, но и владелицей и заводчицей отменных скаковых лошадей.

Также стало известно, что королева надеется совершить свою ежегодную поездку в Шотландию, но суждено ли сбыться этим планам – станет ясно позже.