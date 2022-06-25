Не успела Украина получить новый статус, как в Киеве снова попросили денег

"Плач Ярославны" в исполнении Арсения Петровича прозвучал на очередном "форуме по безопасности", которые проходят в Киеве еженедельно Фото: REUTERS

Еще не успели опуститься руки европейских партнеров Украины после голосования по предоставле6нгию Незалежной статуса кандидата в членство, как из Киева донеслась знакомая песня. На этот раз арию "Дайте денег" из оперы "Спасти Незалежную" исполнил бывший премьер-министр Украины, занявший этот пост после Майдана Арсений Яценюк. "Плач Ярославны" в исполнении Арсения Петровича прозвучал на очередном "форуме по безопасности", которые сейчас проходят в Киеве в еженедельном режиме: то этот форум украинский, то европейский, то еще какой-нибудь. Эксперты, участники и спикеры от этого не меняются. На этот раз проходил "Киевский форум"

Для начала Яценюк обрисовал бедственное положение Украины, и тут ему можно верить, в отличие от бравурных докладов членов Кабинета министров.

- Мы уже временно потеряли 21% украинских территорий. Я ожидаю, что до 55% упадет ВВП. Где-то 35% будет составлять дефицит бюджета, - заявил Яценюк, получив слово. - 35% украинцев уже потеряли свои работы. Мы будем иметь где-то 100 млрд. долларов общего государственного долга. В наше время было 67 млрд. Мы нуждаемся в 8 млрд. для того, чтобы заполнить наши подземные газовые хранилища. И еще неизвестно, какой будет цена на газ.

Оставим в стороне чрезмерный оптимизм по поводу "временно потерянных территорий", но вот насчет газа сомнения непонятны. Газ Украина получает не российский, а европейский, значит, и цены будут европейские.

От экономической статистики Яценюк перешел к человеческому фактору. И здесь он ударился в человеколюбие и патетику нытика.

- С другой стороны, еще одна очень драматически важная вещь: 10 млн. украинцев были вынуждены покинуть свои дома. Это либо эвакуированные лица, либо беженцы. 10 млн – это больше, чем все население балтийских стран. Экономисты, политики иногда называют их «человеческим ресурсом». Это – не человеческий ресурс, а живые люди, которые были вынуждены оставить свои дома, и не знают, что с ними случится в будущем, что с ними будет завтра.

Кошмар и катастрофа – других слов не подберешь. Если еще учесть, что Украина сама ликвидирует трудоспособное населения, отлавливая совершеннолетних мужчин и вручая им мобилизационные повестки, то до полного краха Украины и исчезновения ее с карты мира осталось всего несколько шагов. Но, как считает оптимист Яценюк, выход есть. И он достаточно прост – надо дать Украине еще денег.

- На этом историческом этапе, нет другого пути, кроме как помочь Украине, - обнадежил всех Арсений Петрович. - Мы полагаемся на каждую страну-члена Большой семерки, на каждую страну свободного мира для того, чтобы обновить, отстроить украинскую экономику. Должен быть сделан новый беспрецедентный план – что-то, что мы традиционно называем новым планом Маршалла.

И совершенно неважно, что в Украину уже влили чуть ли не 80 млрд. долларов за последние 4 месяца, которые частично пошли на вооружения, а частично – непонятно куда. Впрочем, совершенно понятно на самом деле – не зря же в команде Зеленского появились новые долларовые миллиардеры. Кстати, сам "горячий патриот" Арсений почему-то не хочет вспоминать о миллиардных хищениях на строительстве "стены", пардон, изгороди на границе, получившей его имя. И ни разу не выказал намерения вернуть хотя бы малую часть украденного государству.

Но надо дать еще. И побольше, побольше.

Прогноз о том, что предоставление статуса кандидата в члены ЕС вызовет новую волну жалоб и просьб о выдаче денег начали сбываться практически в тот же день, как только этот статус был предоставлен.

И вряд ли стоит сомневаться, что дадут. Может, не столько, сколько хотят в Киеве (около 7 млрд. долларов ежемесячно). Только вот толка для Украины от новых финансовых вливаний не будет. Вернее, будет ровно столько, сколько от предыдущих.