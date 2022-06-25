Олег Меньшиков расстался с дочерью Анатолия Папанова

Елена Папанова – дочь народного артиста СССР Анатолия Папанова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Минувшей весной из театра, которым руководит Олег Меньшиков, уволилась Елена Папанова. Как говорят, Елена Анатольевна не выдержала давления со стороны руководства. Примерно в это же время уволили «за прогулы» актрису Василису Пьявко. Елена Папанова – дочь народного артиста СССР Анатолия Папанова. Отец Василисы Пьявко – тоже народный артист СССР, прославленный лирико-драматический тенор Владислав Пьявко. Кто-то скажет: понятно - «папины дочки». Но это чистое совпадение. Просто в Театре Ермоловой почти год длится конфликт между администрацией и группой артистов. Олег Меньшиков их увольняет (руками своего директора), они восстанавливаются через суд, но театр по-прежнему не даёт им работы… На колу мочало, начинай сначала.

Напомним, в сентябре прошлого года дирекция Ермоловского театра сократила труппу на восемнадцать человек «в связи с оптимизацией кадров в пандемию коронавирусной инфекции». Под сокращение попали артисты, не занятые в репертуаре. По их мнению, худрук Олег Меньшиков не обеспечил их работой. Некоторые отказались бороться и ушли. Но тринадцать человек направились в суд и восстановились на работе с выплатой компенсации. С одной стороны, это победа. С другой стороны, непонятно, как жить в театре, где руководство видеть вас не желает. Из восстановленных ввели в спектакли только двоих. И то на крошечные роли. Остальные по-прежнему прозябают. Но вынуждены приходить на работу каждый день к 11.00, хотя в театре, в отличие от других сфер, график специфический. Артистов вызывают на спектакли и репетиции. Если артист не занят в этот день, он может не являться. И это не считается прогулом.

Однако именно под этим предлогом «за прогулы» в марте уволили Василису Пьявко. Теперь и она судится с театром.

- Василиса случайно не попала в первую волну сокращений, хотя была в «черном списке». И с неё начался новый виток конфликта – увольнения за прогулы, - говорит актриса Елена Бурханова-Калинина, одна из восстановленных по суду. – Администрация не смирилась с нашим присутствием в театре, с неугодными артистами ведет себя по-разному: кого-то вызывают на работу, кого-то не вызывают, кого-то «прессуют» в массовке. Противостояние сохраняется. Недавно уволилась по соглашению сторон Елена Папанова. Она устала бороться. Она тоже попала в первую волну сокращений. Восстановилась по суду. После этого каждый день ее вызывали на работу. У неё ни репетиций, ни спектаклей - просто ходи.

Предполагаю, что с 1 августа нас снова могут уволить под предлогом, что мы отказались подписывать соглашение о ненормированном рабочем дне. Цель одна – любыми путями от нас избавиться. Но мы будем бороться.

Вопрос: во имя чего борьба? Право на работу артисты отстояли, а работы фактически нет.

20 июня в Тверском суде прошло слушание по иску Василисы Пьявко.

- Меня уволили «за прогулы», это надуманный и позорный предлог. Последний спектакль я сыграла в мае прошлого года. После этого меня не вызывали ни на репетиции, ни на спектакли. Я не собираюсь мириться с тем, что меня лишили профессии, - объясняет свою позицию Василиса Пьявко. - К счастью, закон на нашей стороне. Надеюсь, что руководство все-таки даст нам работу. Это государственный театра, а не частная антреприза одного человека, который живет по принципу: что хочу, то и ворочу.

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