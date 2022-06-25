Кто из звезд не умеет петь и покупает прослушивания: эксперт оценил главные песни лета от Полины Гагариной, Анны Асти и победителя «Маски»

«Вода» Полины Гагариной - новый хит на лето Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лето только началось, а российские звезды выпустили много новых песен. Но популярность - это еще не талант. И ряд композиций, попавших в различные топы (цифровых музыкальных площадок, онлайн площадок, радиостанций) это подтверждают. На верхних строчках чартов различных площадок рядом оказался музыкальный фастфуд и настоящие хиты. Мы решили разобраться, кто из этих артистов умеет петь, а кто шепчет несвязный текст.

Педагог вокала Юлия Таравкова оценила музыкальные новинки с профессиональной точки зрения Фото: Личный архив героя публикации

Главные хиты лета и новинки с большими амбициями для kp.ru послушала и разбирает педагог вокала Юлия Таравкова.

Анна Асти «По барам»

Певица на этой неделе презентовала альбом, а хит с него «По барам» в июне уже в лидерах по прослушиваниям – в том числе возглавляет российский топ Apple Music. Недавно и клип вышел. Анна Асти ушла из группы «Artik&Asti», но не потерялась – все благодаря своему голосу и харизме. Многие яркие вокалистки, когда уходили из группы – терялись, но это не тот случай.

Эксперт: «Анна Асти успешно строит сольную карьеру. Эта песня не такая диапазонная, как прежде - всего одна октава. А у певицы голос с большим диапазоном. Но текст интересный, образный, с историей. Музыкальные решения в припеве не банальны, красивая гармония. Манера исполнения Ани стала настолько фирменной, что новая солистка «Artik&Asti» в точности старается ее копировать, но оригинал всегда лучше! Звучание «По барам» также очень похоже на то, что было раньше в группе Artic&Asti – возможно предположить, что аранжировки делают одни и те же люди.

Полина Гагарина «Вода»

Новый хит от Гагариной на это лето даже ее последний экс-муж фотограф Дмитрий Исхаков отрекламировал заявлением: «Любимая бывшая выпустила еще один хит про меня. Сколько же можно?» Продуманная цитата в расчете на массовое цитирование. «Вода» и без фотографа свое соберет: за неделю у клипа почти два миллиона просмотров, прослушиваний трека еще больше.

Эксперт: «Песня с диапазоном в полторы октавы и с интересным ритмическим бриджем (музыкальным отклонением). Полина куплеты поет субтоном, припевы объемно и мощно, показывая возможности своего голоса. Как обычно - прекрасная динамика пиано, форте; чувство ритма. Но все песни Полины похожи по схеме: все рассчитано на диапазон, немного кричащие припевы – тут ничего нового. Из плюсов могу выделить то, что Полина старается быть более чувственной - это видно по клипу и вокал в куплетах стал более мягким».

Jakone, AVG, Magan – «Самый молодой»

Удивительное дело – трек «Самый молодой» от целой группы исполнителей отметился на всех цифровых площадках. Разобрать что именно читают рэперы сложно – это и хорошо, познакомившись с текстом песни смысл в ней найти сложно.

Эксперт: «Для того, чтобы попасть в топ необязательно быть талантливым. Например, можно просто скинуться. Да, к сожалению, порой случается и так, что прослушивания треков покупаются. В данном случае невозможно разобрать текст читающих рэп. Ознакомившись с ним, вывод один -бездарно. Тема одна - понты, тачки, ненормативная лексика, рассчитанная на определенную целевую аудиторию. Ни о какой музыкальности, стиле, эстетике и речи не может быть. Дешевая подделка стареньких треков: таких например как этот - Basta & Marsel & Knara & GuF - «Moscow».

Jony – «Титры»

В июне трек «Титры» залетел во все топы, у клипа уже 13,5 млн. просмотров. Есть композиция и в хит-параде музыкальных радиостанций: к примеру, возглавляет чарт «Нового Радио». Победитель шоу «Маска» регулярно выдает хиты и этот раз не стал исключением.

Эксперт: «Jony является автором песни и это слышно. Тот, кто сам создает музыку – тот исполняет ее гораздо эмоциональнее. У Jony прекрасный диапазон, песня чуть больше октавы, но есть высокая нота в кульминационной части, которая спета сильно и мощно. Очень красивый, яркий, бархатный тембр. Все шикарно: с дыханием, подачей звука, опорой, мелизматикой (вокальные украшения, опевания ноты) передачей эмоций через слово! Песня начинается с припева, который сначала поется в нижней тесситуре, затем на октаву вверх – это сразу придает мощи в эмоциональном плане, красивые музыкальные куплеты и кульминация. В сегодняшнем шоу-бизнесе это один из немногих певцов, который действительно талантлив, музыкально одарен, со вкусом и музыкальным стилем».

«Иванушки International» и Хабиб – «Тучи круче»

Вот и долгожители нашей эстрады «Иванушки» сделали коллаборацию с модным у школьниц и студенток исполнителем Хабибом (это он поет «Ягоду-малинку»). Это новинку Андрей Григорьев-Апполонов с коллегами записали в надежде получить новую молодежную аудиторию. Есть ли такая перспектива?

Эксперт: «Коллаборация «иванушек» (у которых давно не было новых хитов) и Хабиба - как ностальгия по одному из главных хитов 20 века «Тучи» группы «Иванушки International». Тогда это было действительно что-то новое и интересное, чего не скажешь о песне «Тучи круче». Не понятен смысл текста припева. Слышу просто набор триггерных фраз «васильки»… Это уже было у Тимы Белорусских с «незабудками». В принципе непонятно: почему эти тучи – круче?» Если не искать смысл, а просто слушать песню как фон, то вполне летняя песня. По музыкальной части - легко запоминающийся припев, приятный простой мелодизм куплета, манера Хабиба немного напоминает исполнителя группы «Руки Вверх» Сергея Жукова».