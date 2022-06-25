Умершего от коронавируса бразильского наркобарона живым арестовали в Венгрии

Карвалью ждет суд по обвинению в провозе 45 тонн наркотиков в Европу. Фото: правительство Венгрии

Совместная операция португальских и венгерских силовиков завершилась задержанием одного из самых известных бразильских наркобаронов по кличке Майор Карвалью. Согласно документам, Карвалью скончался почти два года назад после заражения коронавирусом.

Мнимой смерти наркоторговца, контролировавшего развернутую сеть поставок кокаина из Бразилии в Европу, предшествовал его арест в Испании. Там полиции удалось взять преступника на горячем с крупной партией наркотиков. Несмотря на поддельный паспорт, Карвалью опознали и взяли под стражу, пишет здание Vice.

Спустя некоторое время наркобарона выпустили под залог, и он тут же исчез. Несколько позже появилась информация о том, что он подхватил коронавирус и после непродолжительной, но тяжелой болезни скончался. Согласно документам, тело умершего было кремировано, а прах передан родственникам.

Вот только в смерть бандита полиция не поверила и начала охоту. Правоохранителям удалось отследить путь Карвалью до португальской столицы. Здесь силовикам повезло – самого наркобарона они не взяли, но обнаружили фургон с огромной суммой денег – $14 миллионами.

После такой значимой находки поиски продолжились и, в конце концов, привели полицейских в Венгрию. Именно здесь и удалось взять хитроумного наркоторговца, который жил под очередной личиной. На этот раз он изображал из себя богатого мексиканца.

Теперь его ждет суд по обвинению в провозе 45 тонн наркотиков в Европу, а также в попытке скрыться от правосудия.