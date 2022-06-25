Скандал на прощании с Пьером Нарциссом: почему тело музыканта не выдали родственникам

Люди у ритуального зала негодовали: «Мы приехали, а нам не дают проститься!» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прощание с певцом Пьером Нарциссом должно было начаться в субботу 25 июня в 11:30 в ритуальном зале морга ЦКБ. Организацию прощальных мероприятий взяла на себя экс-жена Пьера Нарцисса и его друг Валерия Калачева. Лера и Пьер воспитывали вместе свою единственную дочь 16-летнюю Каролину-Кристель.

25 июня у ритуального зала морга ЦКБ собрались поклонники, коллеги и друзья Пьера Нарцисса, чтобы проститься с товарищем. С 11:30 до 12:30 в общей сложности пришло около 40 человек. Многие с букетами роз. Пьер Нарцисс был выпускником телеконкурса «Фабрика звезд», и на прощание с ним приехала ведущая этого проекта Яна Чурикова. Пришли и коллеги музыканты по этому шоу. Были земляки и даже священник из Камеруна.

Троюродная сестра Пьера певица Виктория Пьер-Мари считает, что брата должны похоронить на родине в Камеруне. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Музыкант умер на 46-м году жизни в больнице. Врачи сражались за жизнь пациента, провели экстренную операцию, но певец поздно взялся за здоровье и обратился за помощью. Смерть артиста стала неожиданностью для близких, друзей и поклонников. Однако проститься с Пьером они не смогли. Случился скандал. Дело в том, что мама и сестра Пьера Нарцисса живут в Камеруне, и они с самого начала настаивали: их близкий человек должен быть похоронен на родине. Предполагалось, что через несколько дней после прощания 25 июня в Москве, тело Пьера Нарцисса на самолете доставят в Камерун для захоронения рядом с отцом и другой родней в семейном склепе. Экс-жена Пьера Нарцисса даже собирала деньги на карту дочери, чтобы оплатить доставку тела в Камерун – стоит эта процедура 700 тысяч рублей. Коллеги и поклонники звезды перечисляли деньги.

Теперь же выяснилось, что, в том числе из-за бюрократических проволочек прощание не состоится. Не хватило одной бумаги от посольства Камеруна, чтобы выдали тело для прощания. Экс-жена музыканта Валерия не появилась на прощании – она как раз занималась оформлением бумаг. Это официальная версия. Нам удалось поговорить с друзьями семьи. Друзья Пьера рассказали kp.ru: «Изначально мама Пьера Нарцисса боялась, что желание семьи нарушат и его похоронят в России и не привезут тело в Камерун для погребения. Скорее всего, бумажные проволочки могут быть связаны с этим». При этом земляки Пьера подтвердили нам, что его тело находится в морге ЦКБ, его отсюда не увозили и никуда не прятали.

Пьер и Валерия давно развелись, но до последнего сохраняли теплые отношения Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В это время люди у ритуального зала люди негодуют: «Как же так мы приехали, а нам не дают проститься!».

Ситуацию прояснила представитель экс-жены певца продюсер Милена Дейнега: «Идет противостояние с камерунским посольством. Не выдают тело на прощание, видимо боятся, что мы тело захороним. Лера (экс-жена – прим. Ред.) сейчас в посольстве, получает бумагу. Мама Пьера настаивает на погребение там, а родные и друзья здесь. Когда мама Пьера и сестра умрут, кто будет ходить к нему на могилу с цветами, молиться? Дочка имеет право приходить на могилу к отцу – поэтому мы считаем, что Пьера должны похоронить в России».

Позже сделали объявление: прощание с Пьером Нарциссом состоится в среду 29 июня с 12 до 15 часов. Адрес тот же – ритуальный зал морга ЦКБ. Где будет похоронен Пьер Нарцисс (в России или в Камеруне) пока не известно. Люди стоят, не расходятся – вспоминают Пьера и решают, как быть с букетами цветов, которые завянут до среды.