Европейский регион назван самым пьющим в мире, ВОЗ призывает к высоким минимальным ценам на спиртное

Всемирная организация здравоохранения назвала Европейский регион, к которому относится и Россия, - самым пьющим регионом в мире. Фото: Алексей ФОКИН

Всемирная организация здравоохранения назвала Европейский регион, к которому относится и Россия, - самым пьющим регионом в мире. Об этом говорится в новом докладе ВОЗ. Как следствие – каждая десятая смерть в регионе, так или иначе, спровоцирована алкоголем, причем гибнет в основном молодежь – каждая четвертая смерть происходит в среде молодых людей от 20 до 24-х лет.

Главный сдерживающий инструмент, который наиболее эффективно удерживает от перепоя, - экономический. В ВОЗ считают, что вдобавок к налогообложению, странам Европы стоит придерживаться и достаточно высокой минимальной цены на порцию алкоголя, как для крепких, так и для легких спиртных напитков.

Во всем мире только в 14 странах в настоящее время действует минимальная ценовая политика на алкоголь, и 11 из этих стран расположены в Европейском регионе, включая Соединенное Королевство, Шотландию и Уэльс, Ирландию. Страны с высокими минимальными ценами на алкоголь за пределами Европы – это Австралия и Канада. Однако и в этих передовых по ценообразованию на алкоголь странах чаще всего минимальная высокая цена касается только крепких спиртных напитков.

В 2020-м году литр пива в странах, поддерживающих высокую минимальную цену на алкоголь, стоил от 2 до 5 долларов, вина – от 5 до 12,5 долларов, водки – от 12,5 до 40 долларов.

Минимальные цены на водку и другие спиртные напитки в Российской Федерации постепенно повышаются, начиная с 2010 года. Минимальная цена на игристое вино была введена в 2016 году в рамках мер по снижению вреда от употребления алкоголя, которые включали повышение налогов на алкоголь, ограничения на продажу и сбыт алкоголя и ужесточение мер по вождению в нетрезвом виде.

В результате по данным ВОЗ, потребление алкоголя на душу населения в России сократилось на 26% в период с 2010 по 2016 год, что привело к существенному снижению смертности от алкоголя и ассоциированных с алкоголем заболеваний. Акцизы на алкоголь также регулярно повышаются. Последний рост произошел 1 января 2022 года, что также привело к росту цен на алкогольную продукцию. С 6 февраля 2022 года в России вновь увеличились минимальные цены на крепкий алкоголь. Минимальная розничная цена на водку крепостью выше 37% до 40% включительно составляет 261 руб., на бренди — 348 руб., на коньяк — 480 руб.

ВОЗ призывает страны не сдавать позиции по ценам, что, хоть и увеличивает доходы производителей и розничных продавцов алкоголя, однако компенсируется в перспективе экономическими выгодами, снижением расходов на здравоохранение, например.