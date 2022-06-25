Посиделки удались: Японский чиновник поставил под угрозу целый город

Чиновник из японского города Амагасаки напился и потерял флешку с информацией о всех жителях города. Фото: Shutterstock

Чиновник из японского города Амагасаки, видимо, собираясь поработать во внеурочное время, скопировал на флешку персональные данные всех горожан и по дороге домой заглянул в ресторан.

К чести мужчины стоит признать – на то, чтобы дойти до невменяемого состояния, у него ушло несколько часов. Посиделки удались, и на выходе из питейного заведения 40-летний мужчина потерял сознание. Когда он пришел в себя – сумки с флешкой при нем не оказалось.

Что именно он собирался делать со скопированной информацией – будет разбираться полиция. Пока же известно, что на флешке находились личные данные всего населения Амагасаки, а это более 450 тысяч человек.

Помимо имени и фамилии на накопителе были номера банковских счетов граждан, налоговые сведения, а также информация о семьях, получающих соцобеспечение. Раззява, потерявший флешку, работал в компании по предоставлению льгот отдельным домохозяйствам.

– Мы глубоко сожалеем, что нанесли серьезный ущерб доверию населения к администрации города, – сказал мэр Амагасаки.

Он также заверил жителей города, что вся информация на флешке была запаролена, и на данный момент нет никаких следов, что к ней удалось получить доступ. Вместе с тем попытки полиции найти вора пока ничего не дали.