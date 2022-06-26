Заворотнюк поправилась на 10 килограммов

Анастасия Заворотнюк с дочкой Анной. Фото: соцсети.

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна – популярный блогер. Девушка много путешествует и рассказывает подписчикам о новых местах. Однако последнее путешествие 26-летней дочери звезды явно вышло ей боком. Анна отправилась отдыхать в Турцию и поправилась там на 10 килограммов.

Девушка призналась, что сильно прибавила в весе, потому что перестала придерживаться диет. Правда, теперь она не может решить, худеть ей или нет, потому что лишние кило отложились в правильных местах.

- Я незаметно поправилась на 10 килограммов. Но мне все говорят, что так лучше. Не знаю, если честно, успокаивают ли они меня. А как набрала? Я просто очень хорошо ем. Первое, второе, третье и компот. Вот и весь секрет, - рассказывала Заворотнюк в социальных сетях.

Окружение Заворотнюк убеждает ее, что набранные килограммы ей к лицу. Поэтому она сомневается, нужно ли ей вновь худеть.

- Если вы заметили мои изменения в весе, подскажите, как мне лучше — худышкой или пышечкой. Только льстить мне не нужно, мне интересно честное мнение, потому что я считаю, что мне нужно худеть, а вокруг все говорят, что мне так хорошо. Я не понимаю уже, где правда, - призналась Анна.

В апреле этого года наследница звезды написала в соцсетях, что она вечно недовольна своей фигурой. Девушка добавила, что часто к себе придирается.

- Мне постоянно кажется «тут надо схуднуть, тут добавить». Даже когда я в идеальной форме, я вижу это только спустя время, когда пересматриваю фото. И понимаю, что в этот период, я была собой недовольна, хотя сейчас понимаю, что все было идеально. В общем, вечная гонка, не пойми за чем, - считает Анна.

В апреле этого года наследница звезды написала в соцсетях, что она вечно недовольна своей фигурой. Фото: соцсети.

Дочь звезды часто критикуют за то, что она беспечно летает по миру, в то время как ее мать борется с онкологией. В ответ девушка говорит, что ее мама желает ей только самого лучшего.

- Это то, чего бы хотела моя мама, чтобы я была счастливой. Я год просидела дома и проплакала. Но в какой-то момент собралась и поняла, что жизнь проходит мимо, надо быть сильной, - заявила Заворотнюк.

Анна рассказывала, что на фоне болезни матери у нее развилась тяжелая депрессия. Она пыталась бороться с гнетущим состоянием самостоятельно и принимала сильные антидепрессанты.

- У меня в душе большая драма, мне с этим трудно жить. Мой диагноз: угнетенное настроение, тревога, панические атаки. Я заболела этой болезнью около двух лет назад, на протяжении года глушила себя сильными препаратами и сделала только хуже своему организму. Оставшийся год я борюсь с недугом при помощи специалистов, - рассказывала дочь Заворотнюк.