Британия изымет бумажные купюры из оборота

Большая часть банкнот, подлежащих замене, уже из обращения изъята Фото: REUTERS

В Банке Англии объявили, что с 1 октября в стране выйдут из обращения купюры номиналом 50 и 20 фунтов стерлингов – расплатиться такими банкнотами будет нельзя. Впрочем, британцам, в отличие от граждан бывшего СССР во время знаменитого «павловского обмена», оставляют возможность вносить данные банкноты на банковский счет.

По заявлению Центробанка Британии, большая часть банкнот, подлежащих замене, уже из обращения изъята, но на руках у граждан все еще остаются более 470 миллионов таких купюр на общую сумму порядка 14,5 миллиардов фунтов стерлингов, сообщает Guardian.

Вместо старых бумажных купюр будут выпущены новые полимерные. Изменится и дизайн банкнот. Так, на 50-фунтовой вместо экономиста Адама Смита будет красоваться художник Уильям Тернер, а на 20-фунтовой появится математик, гениальный логик и криптограф Алан Тьюринг, в середине прошлого века обвиненный в гомосексуализме и покончивший с собой.

Конечно, с советским «павловским обменом» такое изъятие купюр имеет мало общего. Люди старшего поколения помнят, как за одну ночь с 22 на 23 января 1991 года граждане Советского Союза лишились практически всех своих накоплений.

Указ, подписанный первым и последним Президентом СССР Михаилом Горбачевым, одномоментно вывел из обращения купюры номиналом 50 и 100 рублей – самые крупные бумажные деньги страны того периода. Именно в них по большей части и хранили свои сбережения советские люди, уже не очень-то доверявшие банковской системе.

На обмен купюр было дано всего три дня, причем без разговоров менялись лишь деньги в пределах 1000 рублей, большие суммы нужно было обосновывать, доказывать их происхождение и ждать решения специальных комиссий.

Свое название обмен получил по фамилии бывшего министра финансов страны, а на то время ее премьер-министра СССР, Валентина Павлова.