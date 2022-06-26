Склад иностранного вооружения для диверсантов нашли под Харьковом

Все захваченное вооружение будет передано народному ополчению Донбасса. Фото: стоп-кадр видео

В ходе специальной военной операции военнослужащими Вооруженных Сил России в одном из освобожденных населенных пунктов Харьковской области при проведении разведывательно-поисковых мероприятий был обнаружен склад с вооружением иностранного производства.

Брошенный склад находился в неприметной украинской мазанке, где и жили какое-то время военнослужащие ВСУ. После себя они оставили на стене свастику и неиспользованные переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Javelin» и «NLAW».

- Не исключено, что оружие было оставлено для диверсионной группы, которая осталась в населенном пункте, - сообщили в военном ведомстве. - В настоящее время идет розыск владельцев оружия.

А все захваченное вооружение будет передано народному ополчению Донбасса для продолжения выполнения задач по освобождению ДНР и ЛНР.

Попытки ВСУ действовать диверсионными группами (ДРГ) пресекаются подразделениями Росгвардии, милицией ДНР и ЛНР, которые узнают у местных жителей о гостях с Западной Украины. Порой в руки бойцов попадают и карты с обозначением таких складов, которые ВСУ оставляет для ДРГ. Как правило, современное российское вооружение позволяет уничтожать диверсантов при первой же вылазке.

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