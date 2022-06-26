«Вывод такой - ЕГЭ надо отменять!»: Как гуляли на выпускных дети Газманова, Ароновой, Костюшкина

Дочь Олега Газманова получила аттестат со всеми пятерками. Когда у Марианны был выпускной, певец уехал на гастроли, но дочь поздравил Фото: Михаил ФРОЛОВ

Выпускники получили аттестаты, а потом весело провели время на концертах и других мероприятиях, устроенных в их честь. Теперь их ждет не менее волнительный период – поступления, зачисления в вузы. Рассказываем, кто из детей звезд отправился во взрослую жизнь.

У Костюшкиных вырос мультипликатор

Певец Стас Костюшкин и телеведущая Юлия Костюшкина счастливы: их сын определился с профессией еще шесть лет назад. Поэтому родители поддержали решение 16-летнего Богдана Костюшкина покинуть школьные стены после 9 класса и поступить учиться.

Костюм на выпускной парень выбрал с помощью мамы: остановились на летнем варианте - светлом костюме молодежного кроя. Юлия Костюшкина для жаркого летнего вечера также выбрала брючный костюм. Богдан – парень высокий, есть в кого. Мама – 175 см, папа – 192 см. Мама по традиции на таком мероприятии слезы если сдерживала, то с трудом: «Господи, как же быстро то все: вчера 1-й класс, сегодня выпускной в 9-м и дальше колледж.

Сын Стаса и Юлии Костюшкиных Богдан прощался со школой в светлом брючном костюме Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Первый месяц жизни Богдана тянулся, мне казалось, год. А потом я моргнула и пролетели 16 лет, а мне все еще 17. Любимый мой, самый добрый, отзывчивый, трогательный мальчик – теперь такой взрослый и статный. Доброй и светлой дороги, сын. У тебя все получится, я знаю и верю в тебя всем сердцем».

Богдан Костюшкин выпустился из частной школы «Внуково» и поступает в «Московскую международную киношколу киноколледж» на факультет анимации, мастерская мультипликатор. Богдан профессионально занимался рисованием с юных лет, последние годы переключился на мультики, поэтому творческих работ у него уже полно – а это одно из условий поступления.

Отличница Газманова с синим аттестатом

Марианна Газманова тоже определилась заранее: «Есть очень большое желание поступить в МГИМО». Девочка выбрала факультет международного бизнеса. И вот еще один шаг на пути к цели сделан: Марианна получила аттестат – в нем одни пятерки, но аттестат синего, а не красного цвета. Почему так? Мамы девочки объяснила: «Когда дочь училась в Риме, другая программа была. Нагоняли!» Последние два года Марианна Газманова получала знания в частном учебном заведении под названием «Хорошкола».

Аттестат Марианны Газмановой со всеми «5». Но синий, так как девочка последние два года училась в России, а до этого пару лет в Риме по другой программе Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Папа выпускницы Олег Газманов на гастролях, а мама Марина Газманова рядом. Мама выпускницы делится эмоциями: «Горжусь своим ребенком, аттестат получен на отлично! Это было сложное время для Марианны, да и что таить, для всей семьи. ЕГЭ надо отменять – нервы, нервы, нервы. О знаниях надо судить, оценивая труд нескольких лет, а не как заполнил формуляр. Когда говорят, что поколение не то сейчас – неправда! Вчера слушала выступление выпускников, и понимала, какое достойное поколение подросло. Они просто другие! Я рада, что провела вместе с ними два заключительных года. Ребята в добрый путь, во взрослую жизнь!»

Дочь Авроры в элегантном атласе

Дочь телеведущей Авроры тоже зовут Аврора. Накануне выпускного девочка отпраздновала 18-летие. А следом – получила аттестат в школе, после этого с одноклассниками поехала в Парк Горького, где проходили концерты и другие праздничные мероприятия для выпускников московских школ. Взрослые дети танцевали и веселились полночи – выступали модные у молодежи артисты (Баста, Анна Асти, Даня Милохин, Клава Кока, Jony, Люся Чеботина и другие), диджеи, было много мероприятий.

Дочь телеведущей Авроры тоже Аврора на выпускном с одноклассником Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Главные напутствия всегда от мамы: «Желаю тебе большой, красивой и очень счастливой жизни».

Аврора-младшая сдала ЕГЭ по литературе, русскому, математике и английскому. Девочка закончила обычную общеобразовательную школу и поступает на продюсерский факультет театрального вуза.

Доктор Аронова гуляла до утра

Наследница народной артистки Марии Ароновой домой после выпускного приехала рано утром. Для мамы даже появилась отметка в социальных сетях из такси: 4.07 – домой. Серафима Аронова после получения аттестата с одноклассниками тоже отправилась на городской выпускной в Парк Горького. Девочка танцевала и веселилась с одноклассниками.

Серафима Аронова гуляла в Парке Горького до 4 утра Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

А впереди у взрослого ребенка много волнений – поступления в вуз, документы Аронова подает в несколько учебных заведений, мечтая учиться на психолога или психиатра. Кстати, ЕГЭ по химии (очень важный для этих вузов) был сдан успешно.

У Федоровой красный диплом

Взрослые тоже учатся. Телеведущая Оксана Федорова тоже выпускница – закончила с отличием учебу в МГУ на кафедре искусствоведения, музыкальное отделение. Федорова гордится красным дипломом и очередным высшим образованием.

У Оксаны Федоровой тоже был выпускной - из МГУ Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Оксана объяснила: «Диплом объединил все, что было важным для меня в последние 2 года – музыка, искусство, развитие моего благотворительного фонда и самореализации как творческой личности. Желаю всем никогда не переставать учиться, верить в себя и уверенно идти к своим мечтам!»

Кто куда?

После ярких столичных выпускных вчерашние выпускники стали сегодняшними абитуриентами. Сын солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова Иван решил стать спортивным арбитром. Дочь Гарика Мартиросяна Жанна поступает в МГИМО. Один сын Оскара Кучера решил стать актером и штурмует парочку театральных вузов, а второй поступает в Высшую школу экономики на факультет управления бизнесом. Оба Кучеры – Александры. Дочь Евгения Цыганова Полина решила стать артисткой, а наследница Михаила Ефремова Вера поступает во ВГИК на сценарно-киноведческий факультет и в Высшую школу экономики на журналистику (здесь очень серьезные дополнительные испытания). Как и многие выпускники, Вера перестраховывается, подавая документы сразу в несколько вузов.