Названы три неочевидных способа стать счастливым

Звезды способны делать людей счастливее Фото: Shutterstock

Врачи-терапевты, эндокринологи и другие практикующие специалисты знают, как сделать здоровым наше тело. Знают, что почти все процессы, включая психические, зависят от гормонов. И рекомендуют простые, но эффективные вещи, например, соблюдать идеальный режим сна: засыпать в 22 часа, вставать 6-8 часов утра. А если встать до 6 часов утра, то организм автоматически вознаградит нас выделением серотонина – гормона счастья. Звучит, конечно, классно, но не всегда выполнимо.

А вот психологи предлагают другие, более простые вещи. Если о них не забывать, то скоро вы осознаете - счастливым быть просто.

1. Смотрите на звезды.

Группа психологов из Калифорнийского университета сделали вывод: чем чаще человек смотри на звезды, тем он более спокоен и счастлив. И даже более терпим к людским недостаткам. Наверное, астрономы самые добродушные люди в мире...

2. Гуляйте и наблюдайте за природой.

Психиатры, чтобы избавиться от стресса, рекомендуют прогуливаться в одном и том же месте, желательно в одно и то же время по полчаса. Вне зависимости от сезона и погоды. И, например, наблюдать по пять минут за одним и тем же деревом (кустом, рекой и т. п.). Во-первых, созерцательное настроение действительно приходит во время еды, то есть наблюдением за природой. Во-вторых, отмечая перемены в природе (даже одном дереве), вы неосознанно отмечаете, что жизнь и течет, и меняется, - это помогает смириться с переменами и в собственной жизни. А философское отношение к жизни тоже делает нас спокойнее и счастливее.

3. Записывайте радостные моменты.

Если не получается найти что-то радостное, за что можно сказать мирозданию искренне «спасибо», каждый день, то раз в неделю это должно стать традицией. Этому учит Исследователь психологии благодарности Роберт Эммонс. Чем больше вы найдете счастливых моментов в собственной жизни, тем выше уровень удовлетворенности и спокойствия.