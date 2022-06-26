Звезды на выпускном в Парке Горького: свадебное платье Леры Кудрявцевой, триумф Алсу и комплексы Стаса Костюшкина

Стас Костюшкин на выпускном в Парке Горького. Фото: Иван МАКЕЕВ

Школьные выпускные отгремели по всей стране, но из сотен праздников одним из самых ярких и масштабных стал выпускной в Парке Горького. Здесь на одной сцене телеканал "МУЗ-ТВ" собрал более полусотни звезд, под которых отрывались 35 тысяч вчерашних школьников, их родителей и учителей. На главной сцене выступили Баста, Владимир Пресняков, Леонид Агутин, Клава Кока, Даня Милохин, Люся Чеботина, Ольга Серябкина, Анна Asti, Алсу, "Дискотека Авария"... А за кулисами шоу знаменитости вспомнили свои школьные годы.

Выпускной в Парке Горького. Фото: Иван МАКЕЕВ

Выпускной в Парке Горького. Фото: Иван МАКЕЕВ

Так, оказалось, что Анна Asti с первого класса дралась с мальчишками.

- И карма меня настигла: однажды на перемене меня поймали и дали сдачи. Так я поняла, что за за все надо отвечать, и больше не наступала на те же грабли. А еще в классе я была самой бедной, - призналась певица kp.ru. - Именно поэтому родители отправили меня учиться на юриста, хотя я очень хотела творческую профессию. Но мне заявили: "Анюта, на песнях денег не заработаешь, а вот юрист себя всегда прокормит". Я закончила университет и даже какое-то время работала помощником адвоката. Это очень нервная профессия, скажу я вам, все время надо было с кем-то ругаться. Поэтому довольно быстро я сказала: спасибо, до свидания. И очень рада, что лет пять-шесть назад родители все-таки забрали свои слова обратно!

Анна Asti. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Лера Кудрявцева, по собственному признанию, была главной хулиганкой школы - дружила только с мальчишками, всегда первой срывалась на перемену и по поведению стабильно имела "неуд".

- В юности я мечтала стать врачом или стюардессой. Но в медицинский я вряд ли смогла бы сдать экзамены, а со вторым, слава богу, пронесло, - рассказала ведущая праздника. - Выпускной же у нас в те годы был куда скромнее, чем сейчас. Тогда не было роскошных нарядов, и сестра перешивала мне свое свадебное платье.

Лера Кудрявцева. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Клава Кока, как выяснилось, к окончанию школы уже работала и наряд покупала на свои деньги.

- Платье у меня было дорогое, тысяч за 15: я продавала симки и копила честно заработанные, - вспомнила Клава. - А вот прическа подкачала. Я пришла в парикмахерскую, заплатила 700 рублей и показала им фото Дженнифер Лопес - мол, сделайте также. Получилось ужасно, но я, как скромная девочка, виду не подала, чтобы женщина-парикмахер не расстроилась.

Клава Кока. Фото: Алена МАРТЫНОВА

А вот Алсу с 10 лет училась в Лондоне, поэтому классического русского выпускного с красивым платьем и гуляньями до утра у нее не было - на Туманном Альбионе такое не принято.

- В школе я была очень скромная, серая мышка. В Англии никто не знал, что в России я уже популярная артистка. Но все изменилось после "Евровидения": я на неделю отпросилась с занятий, а когда вернулась, то в одночасье стала самой популярной девчонкой! - поделилась звезда.

Алсу. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Исполнительницу хита "Солнце Монако" Люсю Чеботину в школе недолюбливали учителя.

- Они постоянно повторяли: "что у тебя в голове", "ты никогда не станешь певицей", "надо учиться, а не мечтать о славе", - рассказала Чеботина. - Еще из неприятных воспоминаний - вкуснейшая пицца в школьной столовке, на которую у меня никогда не было денег. Зато студенческая жизнь оказалась классной. Когда я училась на эстрадно-джазовом, мы с однокурсниками зарабатывали пением в подземном переходе. И вот тогда я наконец-то смогла позволить себе фастфуд.

Люся Чеботина. Фото: Алена МАРТЫНОВА

А Стас Костюшкин оказался большим романтиком - он до сих пор помнит свою школьную любовь.

- Танечка Юдина - это девочка, которая помогала мне с уроками, хотя учителя постоянно ей шпыняли - зачем ты общаешься с этим бездарем?! - рассмеялся певец. - Да, в школе я был откровенным аутсайдером - слабеньким, пацаны постоянно надо мной издевались. И к сожалению, однажды меня закинули в женский туалет - тогда это считалось самым зашкварным. Мне было жутко обидно. Вся школа смеялась надо мной года полтора, а я молчал, не зная, что сказать. Сегодня я знаю: "Бросьте меня снова!".

Стас Костюшкин. Фото: Алена МАРТЫНОВА

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

35 000 столичных выпускников отметили окончание школы в Парке Горького.

50 артистов выступили для них на главной сцене.

1500 человек были заняты в подготовке праздника, 600 из них - монтажники.

20 000 кв.м. - общая площадь застройки к выпускному в Парке Горького.

220 фур доставили оборудование на площадку.

10 километров коммуникаций пришлось проложить городским коммунальным службам.

20 интерактивных площадок работали для гостей праздника.

Выпускной в Парке Горького. Фото: Иван МАКЕЕВ

Катя Адушкина. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Выпускной в Парке Горького. Фото: Иван МАКЕЕВ

Выпускной в Парке Горького. Фото: Иван МАКЕЕВ

Диджей Катя Гусева с командой. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Выпускной в Парке Горького. Фото: Иван МАКЕЕВ

Выпускной в Парке Горького. Фото: Иван МАКЕЕВ

Баста. Фото: Иван МАКЕЕВ

Хабиб. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Дискотека Авария. Фото: Иван МАКЕЕВ

Выпускной в Парке Горького. Фото: Иван МАКЕЕВ