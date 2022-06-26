«Забудь о кино!»: Худрук МХТ им. Чехова Константин Хабенский ждет Игоря Верника на сцене. Теперь тот пишет пьесы про Пушкина

Игорь Верник. Фото: кадр из сериала «Жуки»

На сцене МХТ им. Чехова состоялся творческий вечер Игоря Верника — в рамках традиционного для театра цикла «Мхатовские пятницы» мероприятие провел Вадим Верник, брат артиста.

В ходе неформальной встречи публика получила возможность задать вопросы актеру и, что самое главное, получить интересные ответы. Присутствовал на встрече и Константин Хабенский. Так, стало известно, что новый худрук театра готовит микрореволюцию — и в новом сезоне готовится выпустить аж 15 премьер (!). Рассчитывая, само собой, и на Верника.

— Я хочу жить, чтобы мне было интересно, — констатировал Константин. — И чтобы это было интересно не только мне, но и людям, которые рядом со мной. По-другому мне не хочется ни работать, ни жить. Поэтому в следующем сезоне у нас в МХТ будет 15 премьер. Поэтому, Игорь, забудь о кино.

Речь идет, видимо, о многочисленных сериалах, в которых активно снимался Игорь Верник в последнее время: «Жуки», «Псих», «Мертвые души» и др. Впереди — экранизация «Мастера и Маргариты» под названием «Воланд», где Игорь исполняет роль Жоржа Бенгальского.

В «Психе» Верник сыграл мачо с сексуальными проблемами. Фото: кадр из сериала

Кроме того, коллеги по МХТ им. Чехова зачитали отрывок из необычной пьесы «А был ли Пушкин, или Как Юрий Алексеевич встретился с Александром Сергеевичем» из цикла «Гагариниада» (создавался во время пандемии). Оказывается, стихотворное произведение создавал Игорь Верник. А «рубил» его Константин Хабенский.

Игорь Верник в роли Жоржа Бенгальского. Фото: кадр из трейлера фильма «Воланд»

— Для меня было, честно говоря, открытием увидеть в тебе такую ранимую душу, — признал худрук. — Конечно, я работал топором, сокращая твою поэму, которую ты сочинил во времена самоизоляции, но при этом чувствовал себя не очень. А ты, сжав зубы, вытерев слезы, не останавливался и вместо одной строфы, которую я убирал, писал сразу пять в отместку. Я был потрясен тем, как глубокосердечно ты относишься к тому, что пишешь.