Какие бы стихи писали русские классики про адскую жару в Москве: "Мне осталась одна забава: дома сесть и включить кондей"

Врачи советуют не выходить на улицу без головных уборов и поменьше находиться на солнце Фото: Иван МАКЕЕВ

Вместо предисловия

Жители столицы изнывают от июньской жары и, как обычно, называют её аномальной. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в центрах социального обслуживания оборудовали более 160 комнат прохлады. Пассажирам метро и МЦК раздают питьевую воду. Городские пляжи переполнены. К открытым бассейнам выстроились двухчасовые очереди. Врачи советуют не выходить на улицу без головных уборов и поменьше находиться на солнце. А синоптик Тишковец говорит, что в ближайший понедельник ожидается плюс тридцать три.

Сергей Есенин

Мне осталась одна забава:

Дома сесть и включить кондей.

Чтобы кружка стояла справа.

И чтоб «Клинское» было в ней.

Ах, какая под вечер зевота.

Я лежу на диване пластом.

Стыдно мне, что весь день не работал.

Горько мне, что не буду потом.

Владимир Маяковский

Асфальт от жарищи

как пластилин.

Бреду,

словно лошадь,

по парку.

И достаю

из широких штанин

не паспорт, а минералку.

И пью,

высоченен и угловат,

в рубахе и в брюках как в сбруе.

Кто, спросите вы,

в жаре виноват?

Во всём.

Виноваты.

Буржуи.

Владимир Высоцкий

Я не люблю валяться на диване

Три дня подряд недвижно, как в гробу.

Я не люблю сидеть весь день в фонтане

С повязкой охлаждающей на лбу.

Я ненавижу тыкаться в мобильник,

В метро прижавшись к чьей-нибудь спине.

Или, когда сломался холодильник.

Или, когда нет пива в чайхане.

Иосиф Бродский

Я входил в метро, озираясь как шулер.

На платформе «Выхино» пил бесплатную воду.

Заказал себе на «Озоне» кулер,

Хоть на этом сайте не был замечен сроду.

За прохладный душ был готов подарить полмира.

Подставлял сквознякам случайным горячую спину.

Съел, отчаявшись, сразу четыре пломбира.

И с утра, словно гунн в степи, подхватил ангину.

Леонид Филатов

Целый день на берегу

Ем арбуз и курагу,

Потому как я работать

При плюс тридцать не могу.

Хоть подохни на жаре!..

Вон, и прыщик на бедре.

В лучшем случае, приеду

На работу в октябре.

Борис Пастернак

Жара, жара по всей Москве.

Почти безлики,

В пахучей стриженой траве

Лежат таджики.

Плюс тридцать - это же ЧП!

Не до уборок.

И не вернуться в Душанбе —

Ведь там плюс сорок.

Фёдор Тютчев

Она лежала на полу,

Читая в «Гугле» (так бывает)

О том, что к первому числу

В Москве всерьёз похолодает.

И, онемев от духоты,

Отдавшись тяжкому бессилью,

Она не знала, что мечты

И впрямь в июле станут былью.

Роберт Рождественский

Человеку надо мало,

Хоть порой и невтерпёж.

Чтоб имелась для начала

Сплит-система фирмы «Bosch».

Человеку надо мало.

Если точно и общо,

Две бутылочки «Байкала»

И чего-нибудь ещё.

Человеку надо мало.

Берег, воздух, тень, река.

И чтоб майку трепыхало

Хоть чуть-чуть от ветерка.

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