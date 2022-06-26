Страны «Большой семерки» откажутся от покупки российского золота: Как это ударит по экономике

«Большая семерка» объявит о запрете на импорт российского золота. Фото: Shutterstock

- «Большая семерка» объявит о запрете на импорт российского золота - статьи экспорта, которая приносит России десятки миллиардов долларов, - таким постом 26 июня разразился президент США Джо Байден в соцсетях.

Помимо американцев, в «Большую семерку» (G7) входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония. Саммит лидеров G7 проходит в Германии прямо сейчас - с 26 по 28 июня. Судя по всему, по итогам встречи главы государств и хотели совместно объявить о запрете на золото Made in Russia. Но американский президент решил обогнать паровоз.

Пример оказался заразителен. Вслед за Байденом глава Еврокомиссии Шарль Мишель уже сообщил, что Евросоюз тоже подумает о запрете на импорт российского золота. Правда, сделал оговорку: для начала надо изучить, как такое ограничение может отразиться на экономике Старого Света. Потому что санкций, которые могут ударить только по России и при этом не навредить самой Европе, в природе уже не осталось.

- У меня того золота - обручальное кольцо да тещин зуб. Так что меня все это не коснется! - выдохнет иной российский обыватель, узнав эту новость. Но так ли все однозначно? Давайте разберемся. Все-таки речь идет о золоте, не об угле каком-нибудь!

- Роль золота в мире очень сильно легендаризирована. Как говорил Маркс, оно слепит глаза. Но Россия - золотодобывающая страна, и нам не нужно относиться к нему с трепетом. Это просто товар - пусть и специфический - который приносит определенный доход. И доход этот не настолько критичен, чтобы оказывать сильное влияние на нашу экономику, - пояснил в эфире радио «КП» (97,2 FM) кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Действительно, золото – далеко не главная, хотя и не самая последняя статья доходов российской казны. Наша страна - один из ведущих мировых экспортеров этого драгметалла. В прошлом году в России добыли 346 тонн золота. Из них 302 тонны (87% общего объема) отправили за границу. По данным Федеральной таможенной службы, это принесло $17,4 млрд - 3,5% всего российского экспорта.

- Лишь 10% добываемого в мире золота оседает в хранилищах центральных банков, еще 25% идет на промышленные нужды: аэрокосмос, IT, медицина и т. д. А 64% идет в ювелирную промышленность, - рассказывает Михаил Беляев. - Восток более падок на золото. Основные покупатели ювелирного золота – это Индия и Китай. Так что нам есть, кому его продавать.