Анна Асти отпраздновала день рождения в железном платье и с танцами на барной стойке

Певица Анна Асти Фото: Личный архив

Празднование своего 32-го дня рождения Анна Асти совместила с презентацией своего первого сольного альбома «Феникс» и новой концертной программы.

Причём, это была не рядовая презентация, а настоящий перформанс в старинном особняке в центре Москвы. Гости перемещались из одной комнаты в другую и в каждой их ждал моноспектакль Асти: танцы на барной стойке под хит «По барам», импровизация с балетом у антикварного зеркала и живой сет на сцене со световым шоу, где Анна пела свой хит «Феникс» в железном платье.

Фото: Личный архив

Гостем шоу стал и Филипп Киркоров, выпустивший недавно с Асти нашумевший дуэт «Хобби».

Аня призналась, что на выступлениях с ней всегда подарок Филиппа - кофейный стакан от Версаче, усыпанный стразами. Король сцены тут же протянул имениннице огромный пакет с очередными модными дарами. И конечно, под бурные овации спел с Асти «Хобби».

-Ты меня ввела в некий ступор, потому что твой день рождения 24 июня 1990 года? Знаешь, что я полетел именно с этого дня,-поделился со сцены Филипп. -В 1990 году 24 июня была записана песня, с которой у меня все началось — «Атлантида». Видишь, это знак,-отметил Киркоров.