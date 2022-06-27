Анекдоты: На конкурсе двойников в Китае победили все

- Бери насос и накачай.

- Но я известный телеведущий политических ток-шоу!

- Вот и поработай на камеру.

* * *

Удачливый бизнесмен купил двухуровневую квартиру и затопил самого себя.

* * *

Мама беседует с ребенком:

- Ты не хочешь стать космонавтом?

- Нет, я пойду учиться на психолога.

- Но почему?

- Большинство детей не станут космонавтами, и у них будет депрессия. А я всегда буду при деньгах, помогая им.

* * *

На завтрак были круглая яичница, квадратная булочка и кофе в цилиндрической кружке. Геометрия мне очень пригодилась, да.

* * *

Согласно закону о кладах жена, нашедшая заначку мужа, имеет право только на 25% ее стоимости.

* * *

На собеседовании:

- Ваши таланты?

- Я за 10 минут могу простую задачу превратить в безысходную ситуацию с кучей проблем.

* * *

Если есть олимпиада по математике, то почему нет паралимпиады по математике? В ней бы участвовали гуманитарии, а все восхищались бы их мужеством.

* * *

Жена сердится на мужа:

- Не смей говорить, когда я тебя перебиваю!

* * *

Футболисты начали подозревать, что судья куплен, когда третий пенальти, назначенный в ворота их команды, он решил пробить сам.

* * *

Мужик пришел в детсад забирать сына, стал одевать мальчика, и тут подходит воспитательница:

- Это не ваш ребенок!

- И вы туда же... Стыдно сплетни разносить.

* * *

- Пап, ну пойдем в цирк?

- Некогда, сынок, некогда.

- А ребята говорят, там голая тетя на тигре скачет.

- Скачет? Ишь ты! Ладно, пойдем, давно я тигра не видел.

* * *

Скрестив дятла и страуса, орнитологи запантентовали экологически чистый отбойный молоток

* * *

В психушке разговаривают два психа:

- Ну что, тебе понравилась книга, которую я вчера тебе дал?

- Да, классная, только очень много действующих лиц.

Санитар:

- Эй! Психи! Верните телефонный справочник!

* * *

Квартира этажом выше сдается посуточно.

Снял на сутки, чтобы узнать пароль от Wi-Fi.

* * *

Оксюморон - сочетание слов с противоположным значением, например: живой труп, горячий снег, светлое будущее, отдых с детьми.

* * *

- Сколько тебе лет?

- У женщин такое не спрашивают.

- А сколько ты весишь?

- Мне 35.

* * *

Производители самолета «Аэробус А380» с гордостью заявили, что эта гигантская машина позволит авиакомпаниям терять больше багажа, чем когда-либо ранее.