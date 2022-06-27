Анекдоты: На конкурсе двойников в Китае победили все

- Бери насос и накачай.
- Но я известный телеведущий политических ток-шоу!
- Вот и поработай на камеру.
* * *
Удачливый бизнесмен купил двухуровневую квартиру и затопил самого себя.
* * *
Мама беседует с ребенком:
- Ты не хочешь стать космонавтом?
- Нет, я пойду учиться на психолога.
- Но почему?
- Большинство детей не станут космонавтами, и у них будет депрессия. А я всегда буду при деньгах, помогая им.
* * *
На завтрак были круглая яичница, квадратная булочка и кофе в цилиндрической кружке. Геометрия мне очень пригодилась, да.
* * *
Согласно закону о кладах жена, нашедшая заначку мужа, имеет право только на 25% ее стоимости.
* * *
На собеседовании:
- Ваши таланты?
- Я за 10 минут могу простую задачу превратить в безысходную ситуацию с кучей проблем.
* * *
Если есть олимпиада по математике, то почему нет паралимпиады по математике? В ней бы участвовали гуманитарии, а все восхищались бы их мужеством.
* * *
Жена сердится на мужа:
- Не смей говорить, когда я тебя перебиваю!
* * *
Футболисты начали подозревать, что судья куплен, когда третий пенальти, назначенный в ворота их команды, он решил пробить сам.
* * *
Мужик пришел в детсад забирать сына, стал одевать мальчика, и тут подходит воспитательница:
- Это не ваш ребенок!
- И вы туда же... Стыдно сплетни разносить.
* * *
- Пап, ну пойдем в цирк?
- Некогда, сынок, некогда.
- А ребята говорят, там голая тетя на тигре скачет.
- Скачет? Ишь ты! Ладно, пойдем, давно я тигра не видел.
* * *
Скрестив дятла и страуса, орнитологи запантентовали экологически чистый отбойный молоток
* * *
В психушке разговаривают два психа:
- Ну что, тебе понравилась книга, которую я вчера тебе дал?
- Да, классная, только очень много действующих лиц.
Санитар:
- Эй! Психи! Верните телефонный справочник!
* * *
Квартира этажом выше сдается посуточно.
Снял на сутки, чтобы узнать пароль от Wi-Fi.
* * *
Оксюморон - сочетание слов с противоположным значением, например: живой труп, горячий снег, светлое будущее, отдых с детьми.
* * *
- Сколько тебе лет?
- У женщин такое не спрашивают.
- А сколько ты весишь?
- Мне 35.
* * *
Производители самолета «Аэробус А380» с гордостью заявили, что эта гигантская машина позволит авиакомпаниям терять больше багажа, чем когда-либо ранее.